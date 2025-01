Bewoners bijeenkomst na onrustig Oud en Nieuw

Uithoorn – Dinsdagavond 21 januari heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de ongeregeldheden in de Oudejaarsnacht. In de eerste editie van dit jaar hebben we uitgebreid verslag gedaan van o.a. de vele autobranden en vernielingen. Opvallend veel bewoners kwamen naar de kantine van sporthal De Scheg die tot de laatste rij was gevuld, er moesten zelfs mensen staan. Het geeft aan dat men schoon genoeg heeft van de rellen. De burgemeester opende de bijeenkomst en was blij dat er zoveel mensen de moeite hadden genomen om te komen, maar gaf aan dat de reden van het samenkomen te triest voor woorden is. Brandstichtingen, vernielingen, onrust en angst.

Uitleg

Hierna gaf hij het woord aan de wijkteamchef van politie Uithoorn-Aalsmeer, Jacco de Wilde, die uitleg gaf van wat er zich Oudejaarsnacht heeft afgespeeld en hoe daarop is ingezet. Allereerst was het de taak van de politie om de brandweer te beschermen hetgeen met heel veel moeite is gelukt.

Begon de avond eerst nog rustig, rond 23:00 uur is opnieuw geprobeerd de school Vuurvogel in brand te steken. Deze brand kon gelukkig op tijd worden geblust. Hij beschreef voor welke moeilijke taak de politie die nacht wederom stond, namelijk vele tientallen jongeren die met gezichtsbedekkende kleding met zwaar vuurwerk naar de hulpverlening gooide. Jeugd die in grote groepen tussen de flats opereerde om auto’s in brand te steken en dingen te slopen.

Op dit moment worden nog steeds bewakingsbeelden bekeken en andere aanwijzingen verzameld. Helaas heeft de politie nog niemand kunnen aanhouden. Dit werd door de bewoners met enig hoongelach ontvangen. Ook beschreef De Wilde zijn ervaringen dat de agressie grotendeels tegen de politie zou zijn gericht zonder dat daar een verklaring voor is te geven.

Weinig zichtbaar

De bewoners zijn vooral ontevreden dat de politie zo weinig zichtbaar is rond de flats en oudejaarsnacht nauwelijks heeft opgetreden laat staan raddraaiers heeft aangehouden. Diverse bewoners gaven aan dat het al vele jaren achter elkaar escaleert en verwezen naar de grote brand in de school 2021/2022, de vuurwerkbom waarmee alle brievenbussen van de Brusselflat zijn opgeblazen, de 200 vernielde ruiten bij het busstation en het steeds weer in de brand steken van auto’s en slopen van straatmeubilair.

Om tot een oplossing te komen werd de bewoners gevraagd of zij tips hadden.

Diverse bewoners kregen de microfoon en gaven aan:

* Meer en betere straat verlichting zodat jeugd niet ongezien blijft.

* Camerabewaking, waarbij wel moet worden opgemerkt dat het een groot gebied is rond en tussen de flats.

* Grote lampen aan de flats tijdens de jaarwisseling.

* Een feesttent om de jeugd te vermaken, dat heeft eerder ook goed gewerkt.

* De ouders van deze groepen jongeren aanspreken.

* Vooraf de boxen en andere bergruimten controleren op de aanwezigheid van vuurwerk.

* Agenten in burger in zetten.

* De burgerwacht nieuw leven in blazen.

Reactie

Reactie van politie en gemeente hierop was dat er met speurhonden in de box gangen is gezocht en dat er bijvoorbeeld bij scholengemeenschap Thamen een grote kluisjescontrole is gehouden. De politie reageerde terughoudend op de burgerwacht omdat zij al met zwaar vuurwerk werden bekogeld. Ook enkele agenten in burger lopen het gevaar belaagd te worden. De straatverlichting blijkt voor 10% gemeentelijk eigendom te zijn, de overige 90% is van Liander waar de gemeente v.w.b. plaatsing geen invloed op heeft. Defecte verlichting kan wel worden gemeld via de Beter Buiten App.

Wat mogelijk ook meespeelde is dat het contract met jongerenwerkers afliep op 31 december 2024 en het nieuwe contract inging begin januari 2025. Er was dus niets georganiseerd voor de jeugd. Het tijdstip is ongelukkig gekozen.

Diverse bewoners vroegen waarom de brief voor deze bijeenkomst alleen in het Nederlands is bezorgd en niet meertalig. Het moet toch bij de gemeente bekend zijn dat in de flats veel mensen wonen die niet van Nederlandse komaf zijn. Ook vroegen ze hetgeen is besproken vast te leggen voor de komende jaarwisseling.

Één bewoonster benadrukte haar bezorgdheid voor de mensen van de brandweer. Postcommandant Van Tol kon gelukkig mededelen dat geen van de brandweervrijwilligers gewond is geraakt. Een andere bewoonster deelde informatief met onze verslaggever dat ze al meerdere jaren haar huis uit “vlucht” en verplicht is Oud en Nieuw elders te vieren.

Als laatste werd door De Wilde opgemerkt dat de inzetbare capaciteit beperkt is doordat de politie niet overal tegelijk kan zijn terwijl de onlusten toenemen.

Zo zijn in Amsterdam met Oud en Nieuw standaard 3 peletons ME actief waarbij hooguit enkele busjes met ME-ers kort naar Uithoorn kunnen komen voor bijstand. Tel daar bij op de tijd die nodig is om vanuit Amsterdam naar Uithoorn te rijden. Politie Uithoorn/Aalsmeer zijn dus grotendeels op de eigen mensen aangewezen. Voor de komende jaarwisseling wordt een nieuw draaiboek gemaakt met de ervaringen van afgelopen jaar.

Hierna bedankte burgemeester Heiliegers iedereen en was er gelegenheid nog even na te praten en wat te drinken.

Foto: Jan Uithol