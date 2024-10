Bewoners Beatrixlaan willen duidelijkheid!

Uithoorn – Eerder dit jaar kreeg onze redactie alarmerend berichten van de bewoners van de Beatrixlaan in Uithoorn dat zij zich in de steek gelaten voelen en zich bedrogen, angstig en onveilig voelen in hun straat, waar ze jaren met veel plezier hadden gewoond. De bewoners kregen maar geen gehoor bij de gemeente en de woningcorporatie Eigen Haard en zochten daarom de media. Als lokale krant hebben wij in onze editie van 18 september hier uitgebreid aandacht aan besteed. Even dachten de inwoners dat dit had gewerkt toen zij werden uitgenodigd voor een bijeenkomst van de gemeente op 24 september. Ook woningcorporatie Eigen Haard zou hier aanwezig zijn. Hier dachten de inwoners antwoorden te krijgen op de vele vragen die zij hebben. Echter na deze bijeenkomst is de frustratie bij de bewoners nog steeds niet weggenomen en namen zij wederom contact met ons op.

Bijeenkomst teleurstellend

De bijeenkomst die door de gemeente Uithoorn in de Thamerkerk was georganiseerd is voor de bewoners van Beatrixlaan op een teleurstelling uitgedraaid. Hoewel bekend was dat op deze avond onder andere de riolering werkzaamheden en ophoging van de verzakte en verpauperde oranje buurt aan de orde zou komen had men ook gehoopt om wat informatie te krijgen wanneer er nu eindelijk gestart zou worden met de nieuwbouw. Zij wonen immers al jaren in een chaos en verpauperde buurt. De bewoners hadden dan ook veel vragen voor de woningcorporatie.

Eigen Haard grote afwezige

Aan het begin van de bijeenkomst werd de mededeling gedaan dat Eigen Haard zonder opgave van reden verstek liet gaan. Alom grote verbijstering bij de bewoners omdat op de uitnodiging nadrukkelijk vermeld stond dat de woningcorporatie uitleg zou komen geven. Dit leidde tot een rommelige start van de avond en gemor bij de bewoners. Vervolgens gaf de woordvoerder uitleg over te komende activiteiten groot onderhoud in de Oranjebuurt Uithoorn.

Verzakking en slappe bodem

De woordvoerder gaf aan dat de grond verzakt door een slappe bodem en de riolering is verouderd. De wijk wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating. De riolering wordt ook vervangen door een nieuw rioolstelsel aan te leggen waarbij het schone regenwater via aparte buizen rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Het is een integraal project waarin ook de afstemming plaatsvindt met de kabel- en leidingbedrijven. Omdat de riolering wordt vernieuwd en de straten worden opgehoogd, biedt dit ook kansen voor andere onderdelen zoals openbare verlichting en het groen. Met het realiseren van deze maatregelen wil de gemeente naar een klimaat adaptieve buurt die klaar is voor de toekomst. Bij het ontwerp van de buitenruimte zullen de inwoners worden betrokken.

Duidelijkheid over de toekomst

Een duidelijk verhaal, maar voor de inwoners van de Beatrixlaan nog steeds geen duidelijkheid over hun benarde situatie. Want op vragen over start- noch over een eventuele einddatum kon men geen duidelijkheid geven. Op de vraag waarom er niet eerst gebouwd gaat en dan gelijktijdig de aangekondigde riool en grondwerkzaamheden gaat uitvoeren aan werd moeizaam gereageerd. De bewoners gaven aan dat in deze volgorde de straks mooi aangelegde straten immers bij de nieuwbouw weer door zwaar materieel aan gort worden gereden. De gemeente ziet het probleem maar zit daar kennelijke niet mee is de conclusie die de inwoners hieruit trekken. Echter de bewoners zitten hier wel degelijk mee want zij zitten hierdoor nog veel langen in de troep en hun woongenot nog lang zal worden aangetast. Zij willen daarom duidelijkheid wanneer zij een keer uit hun uiterst vervelende situatie worden verlost.

Gebrekkige communicatie

Ook na de bijeenkomst is er nog niet veel duidelijkheid verkregen en is één ding heel duidelijk geworden voor de bewoners aan de Beatrixlaan en dat is dat de communicatie tussen de gemeente en Eigen Haard zeer gebrekkig is. Dit verontrust de bewoners, maar ook vinden zij het zo langzamerhand onbehoorlijk worden hoe de communicatie naar de bewoners is. Zij worden behandeld alsof ze niet betrokken zijn en zij worden volledig buitenspel gezet. Dit is een heel slecht voorbeeld van inwonersparticipatie! Zij hopen dat er binnenkort toch nog contact met hun wordt opgenomen en er overleg komt. Er moet nu eindelijk eens openheid van zaken komen over de nieuwbouw.

Bericht Eigen Haard

De redactie zag dat er op de bouwapp van Eigen Haard op 30 september wat informatie is gegeven over de nieuwbouw. Er staat dat de voorgenomen nieuwbouw bestaat uit 24 beneden-bovenwoningen (Bebo’s) die verdeeld worden over 3 bouwblokken, met daartussen 2 bestaande woningen (Beatrixlaan 17 en 19). De bestaande woningen maakten oorspronkelijk deel uit van een rijtje van vier woningen, waarvan aan een zijde twee woningen worden weggebroken en de zijgevel wordt aangeheeld. Binnen het nieuwbouwproject worden 24 3-kamerwoningen gerealiseerd. De bovenwoningen betreffen de eerste en tweede verdieping. De benedenwoningen zijn gelijkvloers. De beoogde doelgroepen zijn voornamelijk starters en senioren. Alle nieuwbouwwoningen zijn voor de sociale verhuur. Meer informatie over deze plannen zijn te vinden op https://ehbouwapp.nl/projects/prinses-beatrixlaan-1

Hoop

Hoewel er bij de Disclaimer wel duidelijk vermeld staat dat er op geen enkele wijze rechten ontleend kunnen worden, noch aanspraak gemaakt kan worden op de inhoud van de teksten van Eigen Haard zou men kunnen zeggen dat er een beetje hoop voor de bewoners van de Beatrixlaan komt met deze berichtgeving. Ook al is er natuurlijk nog veel niet duidelijk, want er worden wel richtlijnen gegeven over de planning en dat men aan participatie gaat doen, maar wanneer is dit allemaal echt gerealiseerd en is de Beatrixlaan weer een straat waar het prettig wonen is? Het lijkt ons een goed idee dat er op korte termijn een goed gesprek tussen de gemeente, Eigen haard en de bewoners komt waar er voor de bewoners in ieder geval een stukje gemoedsrust komt.

