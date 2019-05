Bevrijdingsvuur in Kudelstaart

Aalsmeer – Direct na de nationale herdenking in Kudelstaart is een groep lopers en fietsers op weg gegaan naar Wageningen om namens de gemeente Aalsmeer het bevrijdingsvuur op te halen. Rond half twaalf in de avond is de groep van 13 lopers en 4 fietsers aangekomen in Wageningen en na ontvangst van de fakkel werd de terugreis naar Aalsmeer ingezet.

Om en om werden kilometers gelopen en gefietst. Rond één uur ’s middags op zondag 5 mei arriveerde de groep weer in Kudelstaart en is de fakkel overhandigd aan burgemeester Gido Oude Kotte. Hij sprak de lopers en begeleiding toe met mooie woorden waarna gezamenlijk het bevrijdingsvuur is ontstoken in de Graaf Willemlaan. Er was applaus van het ontvangstcomité van de stichting 4 en 5 mei Aalsmeer en de grote groep aanwezigen en er klonk muziek.

Daarna wachtte een gezellige, gezamenlijke lunch in jeugdcentrum Place2Bieb. Niet alleen broodjes, sapjes en lekkernijen voor de lopers, begeleiders en de burgemeester, maar ook voor inwoners die zich voor deze eerste vrijheidslunch hadden opgegeven. Zo’n 150 in totaal en hier is de organisatie, de stichting 4 en 5 mei Aalsmeer en Place2Bieb en de Binding, heel tevreden over.

Foto: www.kicksfotos.nl