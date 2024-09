Beth & Flo: Unieke combinatie cabaret en klassieke muziek

Regio – Jij hoort het toch ook? Het gefluister, gebulder, gedram van die stem in je hoofd? De stem die kleuterdeuntjes zingt op een tergend trage beat. Die genadeloos kritiek geeft, of je weg laat dromen van de werkelijkheid. Beth & Flo horen het elke dag en ze zouden ’t het liefst negeren, door keihard Rachmaninov te spelen of een razendsnelle etude van Chopin. Nee, liever het gesprek met die stem niet aangaan. Liever een Ander onderwerp, alsjeblieft. De tweede voorstelling van het CultuurHuis Mijdrecht dit seizoen is zaterdag 26 oktober te zien in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht.

Beth & Flo staan voor de unieke combinatie van cabaret en klassieke muziek. Met sketches, prachtig tweestemmig gezongen liedjes en virtuoos pianospel overdondert dit duo de theaters. Over hun eerste voorstelling Niet wat je denkt schreef Theaterkrant hoe de pianistes “Vrolijk, levendig en met aanstekelijk enthousiasme” bewijzen dat klassieke muziek niet stoffig is. Tijdens de finale van het AKF in 2020 prees de jury hen als “een veelbelovend cabaretduo dat klassieke muziek knap weet te combineren met prachtige scènes”. De 2e cabaretvoorstelling Ander onderwerp van Beth & Flo is persoonlijk en doet soms een beetje pijn. Waarbij de piano muziek van grote componisten als Rachmaninov, Scriabin en Bach zorgt voor knetterend vuurwerk van vier handen op één vleugel en misschien, als het nodig is, voor troost. Brabant Cultureel schreef over hen: “Echte kleinkunstliedjes, ook daarin blinken ze uit”.

Foto: aangeleverd