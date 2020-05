Uithoorn – Vrijdagochtend 22 mei rond 00:30 uur is een bestelbus op de Thamerweg in een flauwe bocht rechtdoor de sloot in gereden. Het ongeluk gebeurde net na de kruising met de Stationstraat. De bestuurder kon het voertuig zelf verlaten en is niet gewond geraakt. De berging van het voertuig moest met een wat grotere kraan moeten gebeuren, de sleepwagen die ter plaatse kwam was niet voldoende. (foto Jan Uithol)