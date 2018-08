Bestelauto met aanhanger omgeslagen

Rozenburg – Dinsdag 7 augustus rond half vijf in de middag is op de N196 in Rozenburg een combinatie van een bestelauto en een aanhanger omgeslagen.

De auto eindigde op z’n kant. In de aanhanger werden bouwmaterialen vervoerd.

Een ambulance werd opgeroepen voor de bestuurder. Deze is gelukkig met de schrik vrij gekomen, zo bleek na controle in de ambulance.

Van de Kruisweg (N196) waren twee rijbanen geruime tijd afgesloten voor berging van de bestelauto en de aanhanger. Dit zorgde voor enige hinder voor verkeer komend vanuit Aalsmeer.

Foto: VTF – Laurens Niezen