Bernstein Celebration in Cinema Amstelveen

Amstelveen – De enige triple bill van The Royal Opera House viert de 100ste geboortedag van Leonard Bernstein met twee nieuwe stukken van choreografen Wayne McGregor en Christopher Wheeldon, waarbij Liam Scarletts Age Of Anxiety, gedanst op Bernsteins Tweede Symfonie, het trio completeert. Bernstein Celebration van The Royal Ballet House is (semi-live) te zien in Cinema Amstelveen (Schouwburg) op maandag 9 april. Aanvang is 19.30 uur.

In de schijnwerpers

Leonard Bernstein was een van de eerste klassieke componisten in Amerika die zowel een breed publiek als de critici kon bekoren. Zijn werkwijze was zeer eclectisch – hij ontleende net zo goed inspiratie aan jazz en hedendaagse muziek als aan de traditionele Joodse muziek en Broadway-musicals – en veel van Bernsteins muziekstukken lenen zich ook opmerkelijk goed voor dans. Hij werkte in het bijzonder veel samen met Jerome Robbins, een vruchtbaar partnerschap dat onder meer Fancy Free en West Side Story opleverde. Om de honderdste geboortedag van de componist te vieren, heeft The Royal Ballet zijn drie choreografen samengebracht om de dynamische en dansbare muziek van Bernstein in de schijnwerpers te zetten.

Op het programma staan wereldpremières van huischoreograaf Wayne McGregor en associate artistiek leider Christopher Wheeldon. Voor beiden is het de eerste keer dat ze een ballet op muziek van Bernstein maken. Centraal op het programma staat de eerste herneming van The Age of Anxiety, in 2014 door artist in residence Liam Scarlett gemaakt op Bernsteins diepgravende Tweede symfonie. Zowel de symfonie als het ballet zijn geïnspireerd op W.H. Audens meesterlijke vernieuwende gedicht, geschreven in reactie op het gevoel van ontgoocheling en onzekerheid die heerste aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.



Geschatte tijdsduur: 2 uur en 15 minuten, inclusief twee pauzes. Voor aanvang en in de pauze verzorgt The Royal Opera House een introductie en geeft achtergrondinformatie.

De volgende productie van The Royal Opera House, seizoen 2018 is Carmen (Bizet) op zondag 15 april om 11.30 uur en MacBeth (Verdi) op maandag 16 april om 19.30 uur.