Beleef met Peter Lusse ‘Eddie voor het leven’

Mijdrecht – Zaterdagavond 10 februari komt Peter Lusse naar Mijdrecht. Hij treedt op met ‘Eddie voor het leven’ in ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152. Dertig jaar geleden speelde Peter Lusse de rol van Eddie in de TV-serie ‘Vrienden voor het leven‘. Nou, dat heeft hij geweten! Na drie decennia van TV-programma’s, toneelstukken, cabaretvoorstellingen, musicals en operaconcerten, is hij voor veel mensen nog steeds ‘Eddeped’.

Beleef het mee op zaterdag 10 februari in het Parochiehuis. Op het toneel vertelt Peter Lusse met smaak over hoe het allemaal begon, hoe het er aan toe ging en wat er daarna gebeurde. Over hoe zo’n comedyserie nou eigenlijk gemaakt wordt. Over de techniek van het comedy-acteren en van het comedy-schrijven. Over hoe je het beste een mop kan vertellen. Over de bizarre avond dat ‘Vrienden voor het Leven’ de Televizierring won. Over wat humor nou eigenlijk precies is en hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is. Over alles wat u altijd al had willen weten (én over wat u misschien liever niet had willen weten maar waarvoor het te laat is, als u eenmaal een kaartje hebt gekocht!). Over de relatie tussen Peter en ‘Eddeped’. Hoe Alter is zijn Ego eigenlijk? Over een bizarre carrière, een woelig leven. Kortom: U krijgt een uitgebreide kijk in de keuken van ‘Vrienden voor het leven‘ en ook in de keuken van Peter zelf.

Het wordt een avond mét humor, óver humor. En omdat Peter cabaretier in hart en nieren is, blijven een paar conférences en liedjes de toeschouwers niet bespaard…

De voorstelling start om 20.00 uur met dit keer bar na afloop. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaartjes kosten € 15,– en zijn te bestellen op www.cultuurhuismijdrecht.nl.