Belangrijke stap gezet naar nieuw zwembad voor Abcoude

De Ronde Venen – Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad over het verzoek van een inwonerscomité uit Abcoude om in die woonkern een nieuw zwembad te bouwen. Enkele jaren voor de herindeling had de raad van de toenmalige gemeente Abcoude al besloten de toen nog bestaande zwemvoorziening in het dorp definitief te sluiten. Hetzelfde lot trof destijds de overdekte zwembaden Blijdrecht in Mijdrecht en het Veenbad in Vinkeveen.

Als inspreker toonde Ad Geerlings zich als voorzitter van het zwembadcomité – met bouwhelm op het hoofd en spade in de hand – actiebereid. “Wij zijn er klaar voor. We zetten morgen de eerste schep in de grond. We maken er een succes van!” Meer dan 3250 inwoners, waarvan het overgrote deel woonachtig in de kleine kernen Abcoude en Baambrugge, ondersteunden het zwembadinitiatief met hun handtekening. Voorstanders van het nieuwe bad hebben er geen enkele twijfel over dat de maatschappelijke baten, zoals “gezondheidswinst” en minder vervuilende autokilometers naar zwembaden in de regio, een gemeentelijke investeringsbijdrage van 8,5 miljoen euro rechtvaardigen. Omgerekend gaat het om een bedrag van bijna 1.000 euro voor elke inwoner in de kern Abcoude, dat de gemeente De Ronde Venen op tafel moet leggen voor de nieuwe zwembad. Bovendien zal de gemeente jaarlijks meer dan 100.000 euro moeten bijdragen om de exploitatietekorten van de nieuwe voorziening aan te vullen.

Solide basis ontbreekt

Zowel de fractie van Ronde Venen Belang als de fractie van het CDA toonden zich bezorgd over de financiële risico’s. Samen dienden ze een motie in om alsnog te een betere afweging van de plannen af te dwingen. In hun motie gaven ze aan dat het een goed bestuur past om een zorgvuldige afweging te maken op basis van feiten en belangen en gevolgen goed te onderzoeken voorafgaande aan de besluitvorming. Volgens RVB-fractievoorzitter René Bultena zou het juist ontbreken aan een solide basis om tot een zorgvuldige afweging te komen. “We kunnen de alternatieven niet goed beoordelen aan de hand van de nu beschikbare aannames. We willen het college de opdracht geven alle plannen alsnog goed door te rekenen en op haalbaarheid te beoordelen”, aldus RVB en CDA. Het uitgebreide verslag kunt u woensdag lezen in de Nieuwe Meerbode