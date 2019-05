Beetje erg veel

Mijdrecht – Zondagochtend rond de klok van zes uur zag een automobilist dat er tegen de leuning van de Kerkvaartbrug in Mijdrecht een persoon lag. De persoon had duidelijk nogal wat gedronken en er was geen contact met hem te krijgen. De automobilist belde hierop 112 die een ambulance stuurde. De ambulancemedewerkers hebben de man uiteindelijk wakker weten te schudden en al snel bleek dat veel te veel aan alcohol de voorzaak was dat hij niet meer op zijn genen kon staan. De man is per ambulance naar huis vervoerd.