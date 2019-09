Beeld Lam Gods blijft in het plantsoen

Mijdrecht – Het idee om het beeld Lam Gods te verplaatsen is in overleg met betrokkenen van de baan. Het kunstwerk uit 1962 blijft staan op de huidige locatie in het plantsoen aan de hoek Raadhuislaan-Wilhelminalaan in Mijdrecht. Een eventuele verhuizing naar het plein voor de Janskerk gaat niet door. Voor deze locatie wordt over een andere invulling nagedacht.

Aanleiding voor het verplaatsingsplan was de herinrichting van het plein bij de Janskerk na de renovatie van winkelcentrum De Lindeboom. Op het vernieuwde plein zou een plek voor het Lam Gods worden ingeruimd. Het bestuur van de Janskerk, Protestantse Gemeente Mijdrecht, wilde dit graag en de gemeente vond het een goed idee om het beeld een nieuwe plek vóór de Janskerk te geven. Gezien de symboliek van het Lam Gods waren hiervoor goede argumenten te vinden. De nabestaanden van de beeldhouwer, Frans Fritschy, bleken geen bezwaar te hebben tegen de nieuwe plek.

Vertrouwd

Omwonenden van de huidige standplaats willen hun vertrouwde beeldhouwwerk echter niet kwijt. Zij zijn van mening dat het op deze locatie thuishoort en dat weghalen een groot gemis zou zijn voor de buurt en de vele passanten. Gemeente De Ronde Venen (eigenaar van het beeldhouwwerk) en de Protestantse Gemeente Mijdrecht besloten vanwege de weerstand tegen het voornemen af te zien van de verplaatsing. Het Lam Gods blijft daarom op de huidige locatie staan. Gemeente en kerkbestuur overleggen over een eventuele andere passende invulling voor het plein voor de Janskerk. ( Foto: Henk Butink / butink.nl)