Balkon in brand door vuurwerk

Mijdrecht – Eerste Kerstdag werd de Mijdrechtse brandweer opgeroepen voor een brand op een balkon op een van flats aan de stadhouderslaan. De brand werd opgemerkt door een automobilist die over de Doktor van den Berglaan reed en vlammen zag. Buurtbewoners hadden net daarvoor harde knallen gehoord van vuurwerk. Bij onderzoek bleek dat een stoel vlam had gevat door het vuurwerk. Ook was het raam van de flat vernield door de knal.De politie trof verpakkingen van vuurwerk aan. Zij doen verder onderzoek. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de flat zelf. De politie zoekt eventuele getuigen