Vol Bacchus voor heerlijk avondje cabaret

Aalsmeer – Een vol Bacchus afgelopen zaterdag 13 januari. De cabaretier Kees van Amstel was uitgenodigd door de stichting KCA en voor zijn voorstelling was veel animo. Enkele dagen voor aanvang van de cabaretavond waren nagenoeg alle toegangsbewijzen verkocht. In de voorstelling ‘De man die ik niet wilde worden’ schetste Kees van Amstel een grappig en indringend portret van zijn leven als gezapige vijftiger. Een heerlijk en humorvol avondje met een Amsterdams accent!

Aanstaande zaterdagavond 20 januari zou het ook wel eens goed druk kunnen worden in het knusse culturele café in de Gerberastraat. Het Tim Kliphuis Trio komt haar tienjarig jubileum vieren en het wordt een dubbel feestje met gypsy jazz, klassiek en folkmuziek, want het is alweer het 25-ste jazzseizoen in Bacchus. Noteer ook alvast zaterdag 3 februari in de agenda: KCA Jazz trakteert deze avond op het Jesse van Ruller Trio.

Voorheen Akoestische Avonden

In het weekend van 26 en 27 januari komt er vast weer heel ander publiek naar de Gerberastraat. De liefhebbers van popmuziek en bekende hits hebben deze dagen vast al rood omcirkeld: De Voorheen Akoestische Avonden staan als vanouds weer geprogrammeerd voor het laatste weekend van januari. Er kunnen geen bands meer bij, zowel de vrijdag als de zaterdag is volledig volgeboekt. Het publiek kan rekenen op twee heel gevarieerde avonden met verrassende acts!

Foto: www.kicksfotos.nl