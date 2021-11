AVA-ers lopen sterk in Rotterdam Marathon

Aalsmeer – De AVA-atleten Gerard Albers en Tetsuro Nishida hebben op zondag 24 oktober sterk gelopen in de Rotterdam Marathon.

Gerard Albers, sinds ruim een jaar uitkomend in de categorie 70+, heeft inmiddels bijna 50 marathons gelopen. Dit trouwe AVA-lid (bijna 37 jaar!) doet er tegenwoordig iets langer over dan in de tijd dat hij nog de vliegende postbode werd genoemd en onder de 3 uur liep. Maar op het finishen op zich, zeker na een krampaanval na 33 kilometer, mag Geard al heel trots zijn. Omdat hij de eerste AVA-er is die boven de 70 jaar de marathon heeft afgelegd, betekent zijn 4:41:28 een clubrecord masters 70+.

Tetsuro Nishida wilde dolgraag zijn persoonlijk record over de 42 kilometer en 195 meter verbeteren van 3 uur en 2 minuten naar onder de magische grens van 3 uur. Daarom koos hij er voor om de sub 3-uur groep te volgen, met 4 pacemakers en in de eerste kilometers zo’n 30 volgers. Tets kon als een van de vijf de groep tot de finish volgen. Na een kleine dip na 35 kilometer, herpakte Tets zich weer in de laatste fase zodat zijn droom werkelijkheid werd: hij finishte bij 2:59:29!

Foto: Gerard Albers op de Coolsingel op weg naar de finish in de Rotterdam Marathon. Foto: Bjorn Paree