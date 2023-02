Auto’s volledig verwoest door brand

Uithoorn – Op de Thamerhorn in Uithoorn zijn vannacht meerdere auto’s beschadigd, nadat een bestelbus compleet in brand raakte. De brandweer was snel ter plaatse, maar uitbreiding van de brand was niet te voorkomen. Het vuur sloeg over op een geparkeerde auto naast de bestelbus, ook deze werd volledig verwoest. Nog een derde personenauto raakte door de brand zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand is (nog) onbekend. De politie doet onderzoek, waarbij uitgegaan wordt dat er mogelijk sprake is van brandstichting. (foto: VLN Nieuws)