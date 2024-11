Atletiekbaan in Abcoude geopend 

De Ronde Venen heeft sinds zondag 10 november zijn eigen atletiekbaan. Burgemeester Maarten Divendal opende die dag officieel de baan van 80 meter in Abcoude. De voorziening ligt naast de velden van FC Abcoude en is de thuisbasis van vereniging Atletiek Abcoude. Bij de atletiekvereniging kunnen kinderen tussen de 4 en 14 jaar verschillende onderdelen van de atletiek beoefenen.

Bestuurslid Nina Mathijssen van Atletiek Abcoude is in haar nopjes met de nieuwe baan. ,We trainden tot nu toe met onze leden op verschillende plaatsen: op de velden van FC Abcoude, de ijsbaan in Baambrugge of op de atletiekbaan in Amsterdam-Zuidoost. De drempel om naar Amsterdam te gaan is relatief hoog als je niet bekend bent met de sport en je je kinderen moet brengen en halen. We zijn blij dat we nu dicht bij huis kunnen trainen. Atletiek is een hele mooie sport en wordt niet voor niets ‘de moeder der sporten genoemd’.’’

Sprinten, werpen en springen

Op de baan kunnen alle onderdelen van de atletiek worden beoefend die door de jongste jeugd worden gedaan: Sprinten (met en zonder hordes), verspringen, hoogspringen, werpen (balwerpen, vortex werpen, kogelstoten) en lange afstand hardlopen. Deze disciplines werden al beoefend, maar de baan stelt de atleten in staat zich beter op wedstrijden voor te bereiden en ze bijvoorbeeld echt te laten ver- en hoogspringen. 80 meter is ook de maximale sprintafstand voor jongeren tijdens sprintwedstrijden.

De baan werd officieel geopend door een groep kinderen die door een finishlint sprintte dat werd vastgehouden door burgemeester Divendal en Nina Mathijssen. In een korte toespraak benadrukte Divendal het belang van sport en bewegen voor, met name, jeugd. Volgens hem is sporten niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook gewoon leuk en goed voor de sociale ontwikkeling.

Jonge vereniging

Atletiek Abcoude is een jonge vereniging die in 2018 werd opgericht en inmiddels is uitgegroeid tot 100 leden. De vereniging richt zich op jeugd tot 14 jaar en neemt met veel succes en plezier deel aan regionale wedstrijden. Als de kinderen ouder worden volgt vaak een doorverwijzing naar een atletiekclub met een volledige atletiekbaan omdat ze die nodig hebben voor de specifieke trainingen.(foto gemeente De Ronde Venen)

Fotobijschrift: De atletiekbaan is geopend: kinderen rennen door het finishlint dat door burgemeester Maarten Divendal en bestuurslid Nina Mathijssen wordt vastgehouden.