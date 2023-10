Atlantis 1 is de Vinken de baas en pakt kampioenschap

Vinkeveen – Op zaterdag 14 oktober speelde KV Atlantis 1 de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. De ploeg uit Mijdrecht nam het op tegen De Vinken 1. De ploeg uit Vinkeveen stond één punt hoger in het klassement. Het team wat de winst zou pakken, zou daarmee ook het kampioenschap in de eerste klasse en de promotie naar de overgangsklasse binnenhalen. Om 15.30 uur gaf scheidsrechter Star het startsignaal van de wedstrijd. Door verschillende overtredingen wist de ploeg uit Vinkeveen een 0-2 voorsprong te pakken. Gelukkig wist het door Van Walraven gesponsorde Atlantis 1 zich te herpakken naar een score van 2-2. De rest van de eerste helft bleven de ploegen gelijk opgaan. Dit resulteerde in een ruststand van 6-5 in het voordeel van Atlantis.

Atlantis begon beter aan de tweede helft. Ze wisten te scoren en daarmee het gat tot twee doelpunten te krijgen. De Vinken 1 toonde veel veerkracht en vocht zich weer terug. Beide ploegen gaven alles wat ze hadden en dit zorgde voor tussenstanden als 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 en 12-12. Het team uit Mijdrecht wist in de laatse minuten nog twee doelpunten te maken, terwijl de Vinken dit naliet. Dit resulteerde in een eindstand van 14-12. Door de winst van Atlantis 1 zijn ze kampioen van de eerste klasse. Zij zullen in het voorjaar in de overgangsklasse geplaatst worden.