Atelier De Kromme Mijdrecht gaat ‘digitaal’

Mijdrecht – Atelier De Kromme Mijdrecht viert dit jaar haar 40 jarig jubileum, zij het in aangepaste vorm door de Coronamaatregelen. Het derde blok van 10 lessen startte begin maart, met een feestelijke scherpe aanbieding voor nieuwe geïnteresseerde liefhebbers, en maar liefst 26 aanmeldingen kwamen binnen. De vollere lessen waren gestart maar kort daarna gingen de scholen sluiten en zo ook AKM. Na beraad in het bestuur en met de docenten werd besloten om ‘digitaal’ verder te gaan. Elkaar inspireren om te blijven tekenen en schilderen is een mooie afleiding om door de soms pittige dagen te komen met eenzaamheid op de loer of juist spanning omdat we steeds bij elkaar zitten. Daarnaast zijn er zorgen om gezondheid en om de dierbaren om ons heen waar we niet naar toe kunnen.

Voor elke week formuleert de docent een opdracht. De deelnemers maken foto’s van wat ze gemaakt hebben, eventueel voorzien van vragen, sturen dat aan de docent, die vervolgens commentaar geeft op wat gemaakt is. De docent is op het betreffende dagdeel beschikbaar voor vragen via e-mail, WhatsApp, Skype of FaceTime. Werk dat af is kan op de site worden geplaatst als men dat leuk vindt, zoals bijgaande ‘lente’ werken van Tiny Beets (vogel) van de donderdagmiddaggroep en Lucy van den Berg (tulpenboom) van de maandagavondgroep. Op de site www.atelierdekrommemijdrecht.nl onder de knop ‘home’ ontstaat een mooi overzicht per dagdeel. In september hopen ze weer met het volgende seizoen te kunnen starten.