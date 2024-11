Argon neemt de punten mee uit Montfoort

Mijdrecht – De historie van de wedstrijdenreeks tegen Montfoort was niet erg positief maar daar kwam zaterdag een einde aan. Argon was de bovenliggende ploeg en stond met rust verdiend op een 0-2 voorsprong. In het vervolg verzuimde Argon afstand te nemen, omdat het veel echte scoringsmogelijkheden liet liggen. Met nog een twintig minuten kwam dan toch de 0-3 op het bord. Een strafschop bracht de thuisploeg tien minuten voor tijd op 1-3, en dat werd tevens de eindstand, een dik verdiende driepunter.

Snel doelpunt

De meegereisde aanhang werd al snel verrast, al na vier minuten moest het scorebord aangepast worden. De deze middag zeer actieve Sven Beek werd bij een actie op rechts onderuit gehaald. De vrije trap van de voet van Justin Schouten ging richting doel, in een rommelige situatie waarin doelman Meuleman ook niet helemaal vrijuit ging kon de meegekomen Yannick van Doorn het laatste tikje geven 0-1. Vier minuten later schoot Quint Piris laag en hard in maar recht op keeper Meuleman af. Het duurde tot minuut 37 eer er weer wat aanvallende acties van Argon te noteren waren, een pegel van Raoul van Wijk kon door Meuleman tot hoekschop verwerkt worden. Maar even daarna gaf Quentin Oliekan vanaf de zijkant een prima voorzet af, Sven Beek liep goed in en tikte de 0-2 binnen. Twee minuten later had Beek wederom een goede mogelijkheid maar opnieuw greep Meuleman in. Pas in blessuretijd kon Montfoort wat terug doen, twee hoekschoppen en een vrije trap leverde wel gevaar op, in één van situaties kon Yannick van Doorn op de doellijn z’n doelman assisteren en verder was de richting van de schoten van de thuisploeg richting vangnet.

Kansen voldoende

De tweede helft ging Argon eigenlijk door waarmee het de wedstrijd begonnen was, veel aanvallende bedoelingen maar vooralsnog geen doelpunten. Raoul van Wijk leverde een voorzet af op de schoen van Piris maar hij schoot van dichtbij naast. Ook Sven Beek drukte weer af maar Meuleman stond in de weg. Ook Justin Schouten en Quentin Oliekan vuurden richting goal maar niet raak. Even daarna zagen we pas de eerste echte doelpoging van Montfoort, echter doelman Zondag greep goed in. Ook een vrije trap van de thuisploeg kon worden weggewerkt. Rond minuut zestig moest Sven Beek geblesseerd afhaken, Felicia Sherweny verving hem. Het was in die periode dat Argon de wedstrijd kon beslissen, echter zowel Schouten en Oliekan schoten naast en Piris schoot in handen van Meuleman. Daarna zette Montfoort iets meer druk, Zondag tikte de bal over de lat en even later bij een doorbraak over links schoot de bal voorlangs het Argon doel. Met nog twintig minuten te gaan stelde Argon eigenlijk de winst veilig, Quint Piris werd vanuit de middencirkel gelanceerd, passeerde op snelheid z’n bewaker en liet vervolgens doelman Meuleman kansloos 0-3. Nadat Felicia nog over had geschoten kreeg Montfoort van de goed leidende scheidsrechter Yassir Boudazdaz een strafschop vanwege een overtreding van Argon net binnen de lijnen van het strafschopgebied. Invaller Randy Meeuwsen liet Zondag kansloos 1-3. Dit werd tevens de eindstand, en zo kon Argon de tweede overwinning bijtekenen. Zaterdag komt koploper FC De Bilt naar de Hoofdweg in Mijdrecht.

Foto: Hans van Gelderen