Argon laat de punten in Breukelen

Mijdrecht – Ook de tweede wedstrijd van de competitie heeft Argon niet kunnen imponeren, integendeel de wedstrijd was eigenlijk na een kwartier beslist. Al in minuut 7 en 14 tilde de plaatselijke FC de stand naar 2-0. Pas drie minuten voor het eindsignaal, na vele vruchteloze pogingen van Argon, zette Breukelen de puntjes nog even op i door voor de 3-0 te tekenen.

Snelle achterstand

Na zeven minuten had een aanval van FC Breukelen al succes, Majid Bouraada schoot onhoudbaar in de lage hoek waar doelman Zondag de bal voor het nakijken had, 1-0. Weer zeven minuten later werd een voorzet van links die alweer ongehinderd gegeven mocht worden door Olivier Branderhorst tegen het net getikt, 2-0. Daarna zagen we een paar mogelijkheden in aanvallend opzicht voor Argon, een actie van Quint Piris werd tijdig onderschept, maar de eerste echte aanvallende actie van Argon zagen we tien minuten voor rust toen na een leuke combinatie Teun Gortenmulder kon afronden maar doelman Turksma maakte er een hoekschop van. Even daarna kreeg Argon nog een vrije trap toegekend maar het schot van Bas Boelhouwer werd door doelman Turksma onderschept.

Aanvallend

De tweede helft begon Argon aanvallend, Bas Schaefers en Niels de Vries werden ingezet, maar eerste kreeg Breukelen nog een vrije trap die door Junior Welten naast werd geschoten. Daarna een vrije trap voor Argon op rand zestien, Niels de Vries zette wel goed in maar het schot leverde geen doelpunt op. Een kansrijke uitval daarna van de thuisploeg werd door Saverio Zondag onderschept en een actie van Quinton Oliekan namens Argon ging achter. Halverwege bracht coach Jeroen de Zwaan weer twee verse krachten in, Emanuel Davies en Sherweny Felicia en later ook Tim Huisman. Maar de aanvallende bedoelingen van Argon werden niet beloond, de verdediging van FC Breukelen onder leiding van de lange Falko van Doorn functioneerde behoorlijk. Wel had de actie van Niels de Vries waarbij hij Emanuel Davies bediende een beter lot verdiend, echter doelman Nick Turksma tikte de inzet van Davies uit de kruising. Zeer knullig en onnodig balverlies in de defensie van Argon drie minuten voor het eindsignaal was er oorzaak van dat invaller Job van Geffen dankjewel kon zeggen en voor de 3-0 eindstand tekende. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor Argon dat deze prille competitie nog maar één punt sprokkelde. Zaterdag nieuwe kansen, Nieuw Utrecht komt op bezoek.

Foto: Hans van Gelderen