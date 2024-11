Argon doet zich tekort tegen FC Oudewater

Mijdrecht – In de wedstrijd tegen FC Oudewater, in 2016 ontstaan door een fusie tussen Unio en OVS, heeft Argon de eerste helft verzuimd om afstand te nemen. Zeker drie echte kansen werden om zeep geholpen en ook de doelpaal stond in de weg. Uiteindelijk werd er na 45 minuten slechts één maal gescoord door Argon en vlak voor rust profiteerde FC Oudewater van een verdedigingsfout waardoor de ruststand op 1-1 kwam. De tweede helft kwam Argon er eigenlijk niet meer aan te pas, bleef in verdedigend opzicht wankelend overeind en kon uiteindelijk een punt sprokkelen.

Kansen voldoende

Al in minuut twee kreeg Sven Beek een dot van een kans maar zijn inzet schoot voorlangs het doel. In tussen veel strijd op het middenveld waardoor er pas na twintig minuten weer meer mogelijkheden ontstonden. Raoul van Wijk kopte naast na een hoekschop. Vervolgens een actie van Quint Piris die de bal breed legde maar de bal kon door niemand opgepikt worden, even later werd een inzet van Yannick van Doorn geblokt. Justin Schouten stond daarna achter de bal bij een vrije trap waarna de bal bij de verste paal terecht kwam, via een tikje van Yannick van Doorn kwam de bal bij Quint Piris die vervolgens van dichtbij de bal over de doellijn werkte, 1-0. Twee minuten later leverde een overtreding op Sven Beek een vrije trap op, via een omhaal dacht Beek te scoren maar de bal ging over doel. Even daarna zagen we een doelpoging van Justin Schouten, keeper De Ruyter ranselde de bal uit doel maar de rebound kon niet door een aanvaller van Argon beroerd worden. In dezelfde minuut profiteerde Argon niet van een hoekschop, de doelman van FC Oudewater plukte de bal uit de kruising. Vervolgens ging Piris weer eens op avontuur, zijn schot kwam tegen doelman De Ruyter. Vlak voor rust verschenen de bezoekers na een uitval voor het Argondoel, Ivo Anbergen profiteerde van een ketser van doelman Zondag en frommelde de bal van dichtbij in doel 1-1. Vlak voor het rustsignaal kreeg Quinten Oliekan nog een mogelijkheid, echter de doelpoging ging via de doelpaal achter.

Slecht vervolg

Eigenlijk kwam Argon er de tweede helft niet meer aan te pas, veel balverlies was er de oorzaak van dat Argon veel op de eigen helft te vinden was. De defensie bleef overeind, FC Oudewater trof wel de doellat. Coacht Jeroen de Zwaan probeerde met wissels het tij te keren, zo kwamen Bas Boelhouwer en Tim Waning in het veld en even later ook Sherweny Felicia. Maar FC Oudewater bleef het spel bepalen, ook toen met nog een kwartier te gaan Rob Appels van FC Oudewater tegen z‘n tweede gele kaart opliep en scheidsrechter Felix Lang rood trok. In de slotfase en de toegevoegde tijd voorkwam Argon doelman Saverio Zondag met twee uitstekende reddingen dat Argon niet nog meer averij opliep.

Zaterdag gaat Argon richting Utrecht op bezoek bij Elinkwijk dat op dit moment een gedeelde laatste positie inneemt.

Foto: Hans van Gelderen.