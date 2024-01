Anno 2024: Vinkeveens gezin zit acht dagen zonder verwarming en zonder electriciteit￼

De Ronde Venen – Deze week ontving onze redactie deze mail. De tranen schieten in je ogen als je dit leest: Eindelijk werd het donderdag jl opgelost. Er werd een nieuwe verwarmingsketel geplaatst en….de woningbouwvereniging stuurde iemand langs met een bloemetje en excuus. Esther is alleen maar blij. Blij dat de ellende voorbij is; “Gelukkig het wordt weer warm in ons huis. Ik hoop zoiets nooit meer mee te maken. Ik ben ook niet boos, op niemand, maar ik hoop dat mijn verhaal dit zich niet meer voordoet bij anderen. Ik hoop echt dat ze hiervan leren.

Hierbij stuur ik u de feiten van de shockerende situatie die heeft plaatsgevonden afgelopen week in ons huis in Vinkeveen. De huizen die aan de Spoorlaan staan zijn van het laagste energielabel en in zeer slechte staat van onderhoud.

Afgelopen week zaten wij zonder verwarming en een dag zonder electriciteit. En dit in hartje winter. De woningbouw en andere instanties, zelfs de gemeente gaven of ‘niet thuis’ of reageerden dusdanig laat en laks dat wij morgen 10 dagen in een ijskoud huis zitten. Woningbouwvereniging Cazas wil niet onderkennen dat het huis in deze staat onbewoonbaar is en weigeren mee te werken aan vervangende woonruimte. Zie verslag hieronder.

Ik denk dat de nieuwswaarde in dit bericht zit in het feit dat er in De Ronde Venen een hoop woningen zijn van de woningbouw die in slechte staat verkeren. Daarin wonen lang niet altijd mensen die dusdanig mondig zijn en telkens weer aan de telefoon durven te hangen. De belangen van deze mensen worden dus niet behartigd omdat ze niet door de bureaucratie heen komen en daarom worden ze niet geholpen. Mijn man en ik zijn beiden wel assertief en hebben echt ons best gedaan maar we worden niet serieus genomen. Dit is echt een schande en het is bizar dat dit in Nederland kan. Het falen van besluitneming in gevaarlijke en dringende situatie is gevaarlijk langzaam en dat mag wat mij betreft gehoord worden. Er wordt met de vinger gewezen van de instanties naar elkaar en niemand is thuis, niemand weet iets, het is niemands verantwoordelijkheid.

Behalve dat wij boos zijn vanwege onze persoonlijke situatie, maakt dit ons ook bezorgd om andere mensen in soortelijke situatie met problemen die gezondheidsbedreigend zijn zoals zwarte schimmel, vochtproblemen, slecht funcionerende cv-ketels, lekke ramen etc.

Op maandag 8 januari is onze cvketel gestopt met functioneren. Voorafgaand aan deze datum hebben wij diverse storingen gehad maar hebben we dit met resetten zelf kunnen verhelpen. De exacte data daarvan kan ik hier niet terugvinden maar we hebben diverse reparaties gehad (printplaat oa). Op 8 januari konden we zelf de ketel niet meer resetten en hebben we voordat we naar werk en school gingen Cazas gebeld. Hierbij heb ik duidelijkl aangegeven dat we zelf niet thuis konden blijven en hebben de buurman geregeld die op mijn telefoontje zou wachten en dan aanwezig zou zijn bij de reparatie. (de berichten hierover heb ik als bewijs) Om 9:55 ging mijn telefoon 1 keer over vanaf een prive nummer. Ik kon niet terugbellen en werd daarna ook niet nogmaals gebeld. Even voor het beeld: in de tuin waren twee werklieden bezig met de renovatie van de buitenkant en de aannemer. Zij hebben de monteur gezien maar hij liep zonder verder contact op te nemen met iemand de tuin uit. Later vonden we in de dichtgeplakte brievenbus (we hebben een brievenbus buiten aan het hek ivm tocht binnen) een briefje. De mededeling was na afloop: u was niet thuis en er was niemand die open kon doen. Dit klopt niet want we hadden alles geregeld om de monteur te ontvangen.

Dinsdag

Dinsdag werd een nieuwe afspraak ingepland, waar we de hele dag voor thuis moesten blijven want de tijd konden ze niet zeggen. Wij zijn zzpers en moesten hiervoor afspraken afzeggen. Om 16:50 kwam een monteur. Ondanks dat wij de foutcode al hadden doorgegeven en we wisten dat de code van de printplaat was, stelde de monteur nogmaals vast dat het de printplaat was. Maar aangezien het laat was, kon hij niks meer doen.

Woensdag

Woensdag kwam hij met de printplaat maar de ketel bleek nog steeds niet te werken. De monteur gaf aan dat het waarschijnlijk de condensmeter was en liet de loodgieter komen. Die kwam van Van de Velden met twee mannen en zij hebben de ketel schoongemaakt en gekeken naar een aansluiting. Ze kwamen tot de conclusie dat dit het probleem niet was. Het was einde van de middag en ze lieten ons achter met een verstopte keukengootsteen omdat ze daar de vuile dikke drab in weg hadden gegooid, die uit de ketel was gekomen. Voordat zij kwamen, was de gootsteen niet verstopt.

Donderdag

Donderdag Cazas wonen weer gebeld over de verstopte gootsteen en de ketel. Feenstra heeft einde van de middag 1 kacheltje gebracht om het huis electrisch te verwarmen. Hier werd de beslissing genomen dat de hele ketel (die dateert uit 2007) vervangen zou gaan worden omdat reparatie niet meer mogelijk bleek. Verder werd ons verteld dat het overal erg druk was en ze geen tijd hadden en niets konden regelen.

Vrijdag

Vrijdag moesten we in de ochtend allebei werken en in de middag gebeld met Cazas. Hier werd ons medegedeeld dat het nu bijna weekend was en dat de gootsteen niet opgelost kon worden wegens drukte bij Van de Velden en ze de planning van Feenstra niet konden bereiken. De mevrouw aan de telefoon wenste ons een ‘fijn weekend’ terwijl we een weekend ingingen in een ijskoud huis, met 1 klein kacheltje, geen warm water, geen werkende gootsteen in de keuken. Ik heb hier nadrukkelijk gevraagd (gesmeekt) of er mogelijkheden waren om ergens het weekend te overbruggen, we hebben gevraagd om een leidingevende te spreken maar het antwoord was: Nee dat hebben we niet, en (letterlijk:) we hebben geen leidinggevende.

Weekend

In het weekend werd ik (Esther) ziek, en op zondag werd onze dochter van 2 jaar ook ziek. Zondagavond spuugde ze haar bed onder en was ze helemaal vies maar er was geen manier om haar te douchen. Maandagochtend heeft mijn man haar ziek meegenomen naar zijn werk, waar een douche is. Ik heb die dag mijn werk gemist omdat ik ziek op bed lag. Maandag heeft de monteur van Van de Velde de schade in de keuken verholpen en deed de gootsteen het weer.

Toevallig

Toevallig kwam maandagmiddag Jonathan Nagel van de firma Rutges naar ons huis. Deze afspraak was toevallig zo gepland omdat hij kwam kijken voor punten van renovatie. Hij was 5 minuten in onze woning en kwam de keuken binnen met de mededeling: Mevrouw, wat schrik ik van deze woning. Hij heeft een paar telefoontjes gepleegd en zodoende kwamen wij in contact met de heer Blom. Het was voor ons een bevestiging dat we niet aan het overdrijven waren en dat dit echt serieus was. Een gezin met kinderen in een huis zonder verwarming en warm water, inmiddels voor 7 dagen, is een crisis, zeker bij buitentemperaturen die week van -8 en sneeuw. We hebben die week op de kamer van mijn dochtertje temperaturen gemeten van 2 graden (wel boven 0) en beneden was het 8 graden. Op de koudste twee dagen stond het ijs aan de binnenkant van de slaapkamerramen en konden we met de ijskrabber aan de slag.

15 januari

15 januari op dinsdagochtend om 7 uur viel de electriciteit uit in huis. Er was geen stop omgeklapt dus we konden niets zelf doen. We hebben het noodnummer gebeld van Cazas maar de jongen aan de telefoon kon niets doen dan alleen de ‘stekkercheck’ en verder moesten we om 8:30 terugbellen. We hebben bij kaarslicht en met het gas aan voor een beetje warmte de kinderen klaargemaakt voor school en ik ben bij de buurvrouw mijn telefoon gaan opladen. Ik heb Cazas gebeld en de woorden ‘spoed’ en ‘crisis’ gebruikt. Ik heb aangegeven dat we ziek waren, dat ik wanhopig was en ik heb meerdere malen aangegeven dat het huis onbewoonbaar is. Helaas konden ze niks voor ons doen en moesten we afwachten tot we gebeld werden en de electricien zou komen. En wederom moesten we de hele dag thuis zijn omdat ze geen tijd konden zeggen. De electricien kwam langs rond 13 uur, verving de hoofdzekering en vertelde me dat het kwam door de electrische kachel die teveel stroom had getrokken van de groep. En dat ik dat beter niet meer kon doen.

Hotel

Aangezien mijn man geen familie meer heeft en mijn familie op 40 minuten afstand woont, konden we nergens heen. We hebben toen besloten om naar een hotel te gaan om een keer warm te slapen en te kunnen douchen. Op woensdag moet ik een hele dag werken en ik moet representatief zijn voor de klanten. Dit hebben we bij Cazas aangegeven. In de middag kregen we een telefoontje dat de ketel donderdagochtend vervangen zou worden. Daarna werden we teruggebeld dat er een dubbele afspraak was en dat het toch in de middag zou worden. Donderdag is de verjaardag van mijn dochtertje, die we helaas dus moeten cancelen. Natuurlijk gaat de vervanging van de cvketel voor op haar verjaardag maar het is wel zuur.

Slecht behandeld

Ik heb me de afgelopen weken nog niet eerder zo slecht behandeld gevoeld en zo van het kastje naar de muur gestuurd. Ik kreeg niet het idee dat er iemand echt met ons meedacht en dat er iemand was die zich besefte hoe heftig onze situatie was. De telefonistes reageerden allemaal keurig netjes volgens hun scripts en toonden medeleven volgens het boekje maar niemand die echt iets kon/mocht/wilde doen. Ik ben eerlijk gezegd nog steeds geshockeerd dat dit kan in Nederland. Wij zijn huurders die altijd netjes de huur betalen, die duidelijk aangeven wat er aan de hand is, die het oude huis waarin ze wonen bijhouden en tijdig aangeven als er problemen zijn zodat het huis niet vervalt of in grote problemen komt. Ik ben geshockeerd door de weinige medemenselijkheid die er is in de organisatie en dat er zo weinig gedaan kan worden door de organisatie in dit soort gevallen. Er is bijvoorbeeld de hele week lang niemand komen kijken van Cazas om de situatie op te nemen maar toen de heerNagel toevallig kwam voor iets anders, zag hij dus wel meteen dat dit een crisis was.

We zijn momenteel nog niet helemaal door de situatie heen, ook al hebben nu wel het uitzicht op donderdag. Ik hoop dat u begrijpt dat deze situatie voor ons als gezin zwaar is geweest, we hebben veel tijd verloren en ons werk meermaals moeten afzeggen. Daardoor hebben we een hele stressvolle tijd met veel onrust in het gezin en zelfs ziekte die direct gelinkt kan worden aan de situatie in ons huis.’

Esther Segers

Marja Becker, fractievoorzitter van de Seniorenpartij De Ronde Venen nam direct contact op met Esther en heeft haar toegezegd er direct vragen over te gaan stellen in de raad en contact op ter nemen met de verantwoordelijk wethouder: “Deze woningen hadden al jaren geleden gerenoveerd moeten worden, net alsnog veel meer woningen in deze gemeente. Er moet nu toch echt iets gaan gebeuren. Wij vinden deze gebeurtenissen, waarbij een gezin met twee kleine kinderen in onze gemeente 10 dagen zonder verwarming en warm water heeft gezeten schandalig en niet onze gemeente waardig.

Dat Cazas, die inmiddels wel verontschuldigingen heeft aangeboden, het niet voor elkaar krijgt om afdoende maatregelen te nemen om zo’n calamiteit binnen zeer korte tijd op te lossen getuigt van onkunde. Daarbij heeft Cazas ook de urgentie en de wanhoop van deze mensen totaal onderschat.