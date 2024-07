Veel spektakel tijdens All Americain Sunday

Door Peter Pos

Uithoorn – Op zaterdag 27 en zondag 28 juli zal de 25e editie van het inmiddels wereldberoemde evenement ‘All Americain Sunday’ in Uithoorn ongetwijfeld weer voor veel spektakel gaan zorgen. Liefhebbers van Amerikaanse motorfietsen, oldtimers auto’s en trikes uit de jaren vijftig en zestig kunnen hun hart weer ophalen. Maar ook als je niet specifiek liefhebber bent is dit een evenement wat je gewoonweg niet mag missen. Het is een beleving voor jong en oud met live muziek, theater, eten en drinken en vooral een hoop gezelligheid. En natuurlijk kijk je je ogen uit aan al het moois wat er is te bewonderen! Reden om even bij Han langs te gaan om te informeren wat we bij dit jubileum jaar kunnen verwachten.

‘Mijn kindje’

Als ik woensdag om 12.00 uur bij Café Drinken en Zo aan de Wilhelminakade 5 in Uithoorn aan kom voor een interview met café eigenaar en organisator Han Nollen zijn de luiken nog dicht. Han opent snel het café en verontschuldigt zich en zegt dat hij de hele ochtend weer achter de computer heeft gezeten en de tijd was vergeten. Hij geeft aan dat er veel tijd gaat zitten in het organiseren van zo een evenement en je heel wat uurtjes achter je computer zit. Naast het runnen van zijn oergezellige café blijft er nog weinig tijd over voor andere dingen laat hij weten. Op mijn vraag of hij het evenement helemaal alleen organiseert geeft hij aan dat hij het vroeger allemaal zelf van A tot Z regelde, maar gelukkig de laatste 2 jaar wel wat hulp uit allerlei hoeken krijgt. Dat is ook zeker welkom, want er komt tegenwoordig steeds meer bij kijken om een evenement te organiseren. Met de jaren zie je dat het papierwerk gezien strengere wet en regelgeving extreem toeneemt. Daar waar je vroeger bijvoorbeeld op één A4-tje een vergunning kon aanvragen moet je nu een heel boekwerk invullen. Dat is wel jammer want daarom zie je dat er steeds meer evenementen verdwijnen. “Maar dat gaat met ‘All Americain Sunday’ wat mij betreft niet gebeuren. Ik heb al het werk en die rompslomp er wel voor over, want het is tenslotte mijn kindje”; zegt hij resoluut en met enige trots in zijn ogen.

Bedacht met de buurman

In 1999, het eerste jaar dat Han het café had, is het idee voor het evenement ontstaan. Zijn buurman Ron was ook net als hijzelf een Harley-Davidson liefhebber. Ze zaten toen wat te kletsen en de buurman leek het wel leuk om een soort motorevenement te organiseren op de kade. Han vond het een goed plan en liet er geen gras over groeien en zette het e.e.a. in beweging. Het kindje was geboren. Han heeft het nooit meer losgelaten. Het is een stukje van zijn leven geworden en dit jaar is er dan een jubileum en is de 25ste editie een feit. Triest is het dat de buurman het nooit mee heeft kunnen maken, want hij kwam door zijn ziekte nog voor het 1e festival te overlijden.

Een gezellig familie-evenement

De eerste jaren werd het festival langs de kade voor het café georganiseerd. Het is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal evenement. Er komen duizenden bezoekers op af en niet alleen uit Nederland, maar ook vaste bezoekers uit de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Scandinavië. Dit jaar worden er zelfs gasten uit de USA verwacht. Het is behoorlijk uit zijn jasje gegroeid en ze zijn daardoor ook moeten uitwijken naar het evenemententerrein aan de Randhoornweg. Het is groots, maar wel nog een echt familie-evenement. Er heerst een jaren vijftig sfeertje en sommigen bezoekers gaan zelfs gekleed in de stijl van die tijd. Onder het genot van een hapje en een drankje kan men genieten van al het moois wat is te zien is en er wordt altijd gezocht naar passende muziek. Dit jaar is gekozen voor de band Blast Off, die Rockabilly in de jaren 80 terug bracht op de hitlijsten en nu komen met een Stray Cats tribute. Stil blijven staan is onmogelijk, dat is zeker!

The day before

De dag voor het evenement is er op zaterdag 27 juli op de Wilhelminakade al een happening. Op de zogenaamde “The day before” verzamelen er vele stoere ronkende motoren langs de kade uit alle hoeken van het land. Na een bakkie koffie vertrekt vervolgens om klokslag 12.00 uur een indrukwekkende stoet met de sound van de indrukwekkende ronkende motoren. Vervolgens maakt men een toertocht in de regio. Dat trekt natuurlijk altijd veel bekijks zo’n spektakel. Uiteindelijk komt de hele stoet weer terug op de kade. Maar dat is nog niet alles want op de kade zullen ook nog eens 15 Amerikaanse politieauto’s te bewonderen zijn. Het wordt dus een gezellig feestje bij café Drinken en Zo. De Little Boogie Boy Bleus Band zal de muziek deze zaterdagavond verzorgen en gezelligheid is dus gegarandeerd aan de kade. Zondag gaat het feestje natuurlijk gewoon door op het evenemententerrein.

Voor een breed publiek

Het is echt een evenement voor een breed publiek en wordt dus vast weer een mooi weekend in Uithoorn. Een feestje voor jong en oud. Je ziet opaatjes die weer even terug gaan in de tijd en van een stukje nostalgie staan te genieten terwijl kleinste kinderen onder de indruk zijn de mooie motoren die staan te glimmen. En op de aanstekelijke muziek gaan de voetjes zeker ook van de vloer en ontstaat er een mooi sfeertje. Al die jaren is er nog nooit rottigheid geweest, Doel is dat iedereen plezier heeft en voldaan naar huis gaat. Natuurlijk is het te hopen dat het droog blijft en het zonnetje zich laat zien, want dat is het enige wat Han niet zelf kan regelen. En nu we het over de zon hebben die is onbetaalbaar en gaat alleen voor niets op, maar voor de organisatie van zo’n evenement zijn er wel financiële middelen nodig en is dit zonder sponsoren niet haalbaar. Deze dag wordt dan ook mede mogelijk gemaakt door sponsoren als het Ondernemersfonds Uithoorn De Kwakel, de SPUK, Het initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel, Sauna Amstelland, Twaalfhoven Demolition, Installatiebedrijf John Groen, Total Energy Service, Schijf, Maandagavondcomité, , Trike Centrum Vinkeveen, Martin Productions, De Beij electra, Autobedrijf Bakker, Kaatee transport, AH Jos van den Berg, Fontijn ,Zodiac, Het Rechthuis, Steegman Elektrotechniek en in dit rijtje mag natuurlijk café Drinken en Zo van Han niet onbenoemd blijven.

Abacus theater

Han vindt het ook belangrijk dat er ieder jaar weer iets nieuws is, dus als je vorig jaar bent geweest er dit jaar weer wat nieuws valt te beleven. Dit jubileumjaar heeft hij wel iets heel speciaals en toepasselijks geregeld want het spectaculaire mobiel Abacus straattheater komt de sfeer oppimpen met hun rijdende kunstwerken die gemaakt zijn van duizend ijzeren plaatjes. Met de hand geknipt, gevormd en gelast tot fantastische voertuigen. Het speelt zich niet af op een podium maar beweegt zich allemaal tussen de mensen door. Alsof je zelf in een soort van Mad Max film terecht bent gekomen. Abacus theater is een grijs gebied tussen Beeldende kunst en Theater, met mobiele visuele acts van uitzonderlijk hoog niveau. Spectaculaire creaties en kunstzinnige machines met even bijzonder bestuurders uit vreemde werelden en andere tijden. Een wonderlijke mix van techniek en verbeelding. Dit moet je gewoon zelf zien!

Dit mag je niet missen!

Kom dus allemaal zaterdag 27 en/of zondag 29 juli dit feestje meevieren. Wat Han betreft is iedereen van harte welkom en kan het niet druk genoeg worden. Hij hoopt dat hij maandag als de boel weer allemaal netjes is opgeruimd met een voldaan gevoel kan terugkijken op een mooi weekend en dan gaat hij weer nadenken over de 26e editie, want Han gaat door totdat hij in zijn kist ligt, zoals hij dat zelf aangeeft. Hij geniet er dan ook van om dit te mogen doen en dat hij het niet alleen voor zichzelf doet weet hij inmiddels ook want de weken na het evenement krijgt hij van veel mensen op straat complimenten en laat men weten dat men er weer van genoten heeft. Dat is leuk, want daar doet hij het natuurlijk voor!

Foto: aangeleverd