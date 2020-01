Alkwin Kollege Uithoorn doneert met passie aan de Voedselbank

Regio – Na de mooie kerstpakketten die in december 2019 ingezameld werden door leerlingen van het Alkwin, ontvingen de voedselbank afgelopen week weer een fantastische donatie van deze school. Een donatie ter waarde van maar liefst € 3.520! De leraren en ouders van het Alkwin Kollege hebben ditmaal samen geld ingezameld om deze donatie mogelijk te maken. Het geld is omgezet in cadeaubonnen van de Hema en hierdoor konden er 64 gezinnen blij gemaakt met een cadeaubon van wel € 55.

Wat wordt hier een mooi voorbeeld gegeven van bewustwording dat je kan helpen om mensen in onze samenleving die het tijdelijk wat minder goed hebben te helpen en een hart onder de riem te steken. Naast de ouders, is aan leraren een opvoedkundige taak toebedeeld, wat niet altijd even makkelijk is. In het geval van het Alkwin hebben de ouders en leraren samengewerkt en op deze manier geven zij een prachtige boodschap aan hun leerlingen/kinderen mee. Wat zeker ook vermeld mag worden is, dat de kinderen/leerlingen de boodschap ontzettend goed hebben opgepakt. De Voedselbank Uithoorn – De Kwakel prijst zich gelukkig met een school als het Alkwin in de gemeente Uithoorn. De Voedselbank wil dan ook iedereen bedanken die verbonden is aan het Alkwin Kollege, “jullie zijn toppers en hebben onze cliënten weer enorm blij gemaakt.” We mogen alleen maar hopen dat het Alkwin Kollege een voorbeeld is voor andere scholen en bedrijven uit deze omgeving.

Samen ben je echt sterk!