Alexander Warenberg en Nicole Meeuwsen in De Schutse

Uithoorn – Op zondag 16 februari om 14.30 uur zullen cellist Alexander Warenberg en pianist Nikola Meeuwsen een recital verzorgen in De Schutse. Alexander (1998) veroverde een imposante reeks prijzen en won o.a. het Nationaal Celloconcours 2016. Hij studeert in Berlijn, maar is ook zeer actief op de internationale podia. Op 20 maart a.s. staat hij in de serie Jonge Nederlanders in het Concertgebouw te Amsterdam. In 2020 is het 250 jaar geleden dat Beethoven geboren werd. Alexander en zijn jonge, muzikale neef Nikola (2002!) – Concertgebouw Young Talent Award 2019 – spelen daarom een variatiewerk van deze componist. Ook Brahms is van de partij, hij had een grote bewondering voor Beethoven. En verder Debussy en Prokofjev: een heerlijk afwisselend programma.

Programma

Alexander en Nikola openen met de Twaalf variaties in F.gr.t. opus 66 (1797-98) op ‘Ein Mädchen oder Weibchen’ (uit ‘Die Zauberflöte’ van Mozart) van Beethoven. Vervolgens de eerste sonate voor cello en piano van Brahms uit 1865. Na de pauze twee werken uit de 20ste eeuw: de cellosonate van Debussy uit 1915 en als spetterende afsluiting de cellosonate van Prokofjev uit 1949. Op de website van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) is uitgebreide informatie te vinden over deze twee ‘jonge honden’ en over het programma.

Informatie en kaartverkoop

Het belooft een bijzonder concert te worden: grijp deze kans om twee ‘Rising Stars’ te zien en te horen. De datum is zondag 16 februari a.s., aanvang 14.30 uur; de locatie is De Schutse, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. De deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten à € 15 zijn online te bestellen via www.scau.nl . Losse kaarten zijn ook verkrijgbaar in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Jongeren tot en met 16 jaar betalen € 7,50.