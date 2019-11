Afvalproject van OBS De Eendracht gaat van start!

Mijdrecht – Alle leerlingen van OBS De Eendracht hebben vorige week een vlaggenlijn gemaakt met daarop allerlei afval geplakt. Via ingenieuze tekeningen laten zij zien dat ze wéten waar het dagelijkse afval uit bestaat. Op maandag 4 november jl. was de ‘aftrap’ in de grote hal van De Eendracht samen met Brigitte Koeman (gemeente De Ronde Venen), Conny van Kruysbergen (NME de Woudreus) en de jarige Suhaila. In het bijzijn van de hele school, hebben Brigitte en Suhaila het prachtige afvallint doorgeknipt. Maar dat was nog niet alles!

In alle groepen hebben de kinderen nieuwe afvalbakken gekregen. Een groene voor groenafval, een oranje voor plastic, een blauwe voor papier en een rode voor het restafval. Leerlingen zijn thuis al gewend om het afval te scheiden. Logisch vervolg is dat ze het afval op school ook gaan scheiden. Vanuit educatief oogpunt is het goed dat leerlingen weten dat veel afval bestaat uit grondstoffen die gerecycled kunnen worden en de leerkrachten dit via interessante lessen onder hun aandacht brengen. Daarnaast kunnen dingen worden gerepareerd als ze stuk zijn en zijn tweedehands spullen voor iemand anders misschien nog heel goed bruikbaar. Naast het scheiden van afval blijft De Eendracht actief om de omgeving van de school afvalvrij te houden. U zult ze regelmatig aantreffen met de prikkers in de aanslag om alles keurig op te ruimen. De school zorgt verder voor afvoer van het ongewenste vuil. Als cadeautje kregen alle leerlingen van OBS De Eendracht nog een Dopper mee naar huis! Dat scheelt weer heel veel pakjes drinken en blijft het afval beperkt tot een klokhuis of een bananenschil!