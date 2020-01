Afscheidsreceptie Cor Floor

Uithoorn – Buurthuis Ponderosa organiseert in verband met het vertrek Cor Floor een grote receptie. Zij heeft per 1 januari haar functie als voorzitter bij het buurthuis neergelegd.

Tijdens deze receptie kunnen (oud) vrijwilligers, genodigden, kennissen en andere belangstellenden haar de hand schudden en oude verhalen ophalen. Cor Floor heeft buurthuis Ponderosa tot een begrip gemaakt in Uithoorn. Onder haar bezielende leiding heeft zij o.a. de Polenacties opgezet en organiseerde zij de opzet voor de deelname aan het NCRV programma Zeskamp. Ook nu staat Ponderosa er voor de buurt en Uithoorn met activiteiten, zoals Weight Watchers, biljarten, kaarten, surprisekienen, Yoga en vergaderingen.

De receptie voor Cor Floor is op 8 februari a.s. tussen half 3 en 5 uur in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Tijdens de receptie is het voltallige bestuur aanwezig om kennis te maken. Belangstellenden en kennissen zijn van harte welkom.