Afscheid van Ton en zijn ‘rijdende winkel’

Uithoorn – Afgelopen week nam Uithoorn afscheid van Ton van Veen’s Rijdende Dagwinkel. Na 47,5 jaar stopt hij ermee en namen zijn trouwe klanten afscheid van hem met een feestje, een bloemetje, bezoek van de burgemeester en een toespraak van Rob Limper namens ‘de buurt’.

“Het is vandaag een bijzondere dag. Na ruim 47,5 jaar rijdt vandaag ‘Ton van Veen’s Rijdende Dagwinkel’ voor het laatst in Uithoorn; 47,5 jaar, vanaf oktober 1976, werkelijk een indrukwekkende prestatie. Jouw vader was in 1957 al melkboer. Je hebt het dus niet van een vreemde. Bij vandaag – een bijzonder moment in jouw leven – wil ik graag even stil staan. Vanaf 1976 kom jij in de Van Eerbeeklaan en de A.M. de Jonglaan. Ik roep enkele gebeurtenissen in dat jaar in herinnering:

– Sesamstraat komt voor het eerst op de Nederlandse televisie;

– Jimmy Carter wordt president van Amerika, Fidel Castro van Cuba;

– De eerste televisie-uitzending van Veronica start;

– Apple Computer Company wordt opgericht;

– Op je 19e krijg jij je eerste wagen.

Dia

Samen met je vrouw Dia heb je je zaak vele jaren gerund. Dia deed de administratie en bestellingen. Zij is helaas te vroeg overleden. Jij richtte de wagen in, bouwde je klantenbestand op en bracht de boodschappen. Vele huishoudens en later ook bedrijven wist je aan je te binden. In de eerste jaren kwam je drie keer per week, dat werd later twee keer en vervolgens één keer. De meeste klanten zijn vele tientallen jaren bij je gebleven. Dat heeft zeker te maken met jouw trouwe dienstverlening en jouw vriendelijke persoonlijkheid. Je kwam door weer en wind, door ijzel en sneeuw. Iedereen kon op je rekenen. Alleen een enkele keer pech met de wagen en een operatie hielden jou thuis. In al die jaren is er weinig veranderd:

– Je kondigde je komst aan door het luiden van je bel;

– Je klanten betaalden contant (als het echt moest kon je wel pinnen, maar liever niet);

– Bij de geboorte van een kind kreeg de moeder een potje slagroom (om aan te sterken!).

Belangrijke functie

Zonder dat je dat waarschijnlijk zelf hebt gemerkt, heb je in Uithoorn een belangrijke, sociale functie vervuld. Jouw wagen is een ontmoetingspunt voor je klanten. Zij zien elkaar bij jou met een vaste regelmaat. Nieuwtjes worden uitgewisseld. Lief en leed van hen – en van jou – worden er gedeeld. Als iemand niet thuis was als je kwam, stond er buiten een mandje met een boodschappenlijstje, dat jij dan vulde en weer terugzette. Betalen kon dan een andere keer. Bij een aantal klanten bracht jij de boodschappen binnen of zette jij ze in de schuur, waar je de sleutel van had. En mocht iemand onverwacht niet komen, dan vroeg je aan de anderen of zij wisten dat buren weg waren. Zo niet, dan belde je voor de zekerheid even aan. Voor sommige klanten was je – zeker de laatste jaren – overduidelijk de enige persoon met wie zij die dag spraken en van wie zij voor de boodschappen afhankelijk waren.

Beste Ton, je kunt terugkijken op een mooie en belangrijke periode in Uithoorn; als ‘SRV-man’, zoals je veelal bent genoemd. Ik wens je veel geluk in deze nieuwe fase van je leven.

Namens jouw vaste klanten in de Van Eerbeeklaan en de A.M. de Jonglaan mag ik jou nu een cadeau aanbieden. Ton, het ga je goed.”

