Activiteit ‘Oervolk’ in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Wentel je op zondagmiddag 11 juni tussen 12.00 en 16.00 uur in het stoere leven van het Oervolk. Hoe leefden mensen in de oertijd? Maak een amulet, snijd een speer, ga op jacht en pluk eetbare kruiden. Een leuke activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders of begeleiders in het Amsterdamse Bos. De start is bij de Boswinkel en je bent van harte welkom. Graag wel even aanmelden. De kosten zijn 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder of begeleider. Aanmelden en informatie bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 via: 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl.

De Boswinkel is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.