Actie Sunsation-kwekers voor jarige Zonnebloem

Streek – De potzonnebloem ‘Sunsation’ is ideaal voor balkon, terras of interieur. De plant wordt niet zo hoog als de tuinvariant, want die groeit met gemak naar twee meter lengte. De Sunsation blijft lekker compact met zo’n 40 centimeter hoogte. Daardoor kun je de vrolijke, felgele bloem met het donkerbruine hart goed zien. Zet er een paar bij elkaar in een bak of in een groepje, voor het effect van een bloeiend zonnebloemenveldje. Daar mag gerust een vleugje lila of paars bij, om al het geel wat af te koelen.

Zomertrend

Laat je deze zomer eens verrassen door de groentrend ‘New Frontiers’ waarin planten een futuristische look krijgen. Praktisch betekent dit dat je met de combinatie van plant en pot een technische maar vriendelijke uitstraling creëert. Denk aan het gebruik van transparante materialen en veelvuldig gebruik van wit. Geel, lila of paars vormen accentkleuren. Belangrijk is dat het totaal er clean en fris uitziet. Zet potzonnebloemen bijvoorbeeld in een glazen accubak en gebruik paarse decoratiekorrels. Of combineer de potzonnebloemen met paarse bloeiers voor een futuristisch effect.

Jubileumactie

De Nationale Vereniging De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Dit jaar viert de vereniging haar 70-jarig jubileum en Sunsationkwekers zorgen daarom voor een extra zonnig feestje. Van elk verkochte plant in speciale actieverpakking komt 1 euro ten goede aan De Zonnebloem.

Verzorgingstips

Sunsation-planten kunnen zowel binnen als buiten staan. Zet je de zonnebloemetjes buiten? Doe dat het liefst na 15 mei. Dan zijn de “IJsheiligen” langs geweest en is de kans op nachtvorst nihil. De potzonnebloem houdt van zon en water. Als je zorgt dat de potgrond licht vochtig aanvoelt, heeft de plant voldoende water. Wanneer je eens per week een beetje plantenvoeding geeft, blijft de potzonnebloem sterk en gezond. Haal uitgebloeide bloemen weg zodat de andere knoppen meer ruimte krijgen om zich te openen. Een Sunsation-plant kan zo maar liefst 8 weken non-stop bloeien.

Sunsation potzonnebloemen zijn onder meer verkrijgbaar bij tuincentrum, bloemist, supermarkt en de webshop van De Zonnebloem (www.zonnebloem.nl). Van elk verkochte plant in speciale actieverpakking komt 1 euro ten goede aan de Nationale Vereniging De Zonnebloem.

Foto: Mooiwatplantendoen.nl