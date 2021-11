Actie schoenendoos bij Julianaschool

Wilnis – Om het jaar doet de Julianaschool uit Wilnis mee aan de ‘Actie schoenendoos.’

Ook nu zijn veel kinderen weer enthousiast aan de slag gegaan.

De kinderen mogen zelf bepalen voor wie ze hun schoenendoos vullen.

Op de doos schrijven ze of het voor een jongen of meisje is en voor welke leeftijd de inhoud is bedoeld. Thuis wordt de schoenendoos eerst mooi versierd om vervolgens de doos te vullen met schoolspulletjes, speelgoed en andere producten. Elke schoenendoos bevat in ieder geval schriften, pennen en potloden, maar ook een stuk zeep, tandenborstel, tandpasta en een knuffel. De inhoud kan zelf nog worden aangevuld met speelgoed of praktische spullen zoals sokken of een kunststof drinkbeker. De een na de andere doos veranderde in een prachtig cadeau.

Hoe mooi is het om in deze tijd iets te geven aan andere kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden. De meer dan zestig schoenendozen zijn door juf Elsemarie naar Breukelen gebracht. Vanuit daar ‘reizen’ de dozen verder tot ze op de plek van bestemming zijn.

De leerlingen hopen ze dat veel andere kinderen blij maken. Zij waren in ieder geval trots op het mooie resultaat!