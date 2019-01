Actie kerstwens voor ouderen.

De Ronde Venen – Eerder was al in deze krant te lezen dat Ellen Bosma en Lisanne de Graaf voor hun profielwerkstuk een onderzoek deden naar eenzaamheid onder ouderen. Om net iets meer te kunnen doen voor de ouderen, organiseerden zij samen een kerstkaartenactie binnen het Veenlanden College. In de een na laatste schoolweek van 2018 stonden ze met een kraam in de school en wisten de aandacht te trekken van heel veel medescholieren. Ook stichting de Zonnebloem had het nieuws van de actie vernomen en nam contact op met de initiatiefnemers. Bij elke kerst en nieuwjaarsgroet van de leerlingen van het Veenlanden College is er een flyer van de Zonnebloem gedaan om hun activiteiten voor ouderen onder de aandacht te brengen. Voor de kerst hebben Lisanne en Ellen samen met andere vrijwilligers de kerstkaarten samen met door het Veenlanden college gesponsorde kerstkoeken bezorgd. Heel dankbaar voor het gebaar werden de kaarten en koekjes in ontvangst genomen, onder andere bij de bewoners van Zuiderhof in Vinkeveen. De volgende actie staat alweer op de planning voor in het nieuwe jaar, een spelletjes middag voor jong en oud samen!