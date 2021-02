Actie ‘Help de Gouwetéén door corona heen’

Aalsmeer – Deze tijd is voor iedereen lastig. Noodgedwongen alle horeca dicht en nu ondertussen ook nog een avondklok. Ook dit heeft gevolgen voor Café de Gouwetéén in de Hornmeer. Een groep vaste bezoekers heeft nu het initiatief genomen om een crowdfunding op te zetten om eigenaar Remco te steunen in deze moeilijke tijd. “Door samen, met elkaar geld in te zamelen, hopen wij dat wij straks weer samen gezellig kunnen genieten van muziek, een drankje, een potje darten en/of poolen”, aldus de groep.

“Het is niet makkelijk”

Remco Maarse, eigenaar van de Gouwetéén is ontroerd. “Ik vind het geweldig dat ze dit hebben opgezet. Zelf zou ik het nooit doen, maar het is een heel fijn en warm gevoel dat je eigen gasten zoiets voor je opzetten. Het is niet makkelijk allemaal. Maar ik hou vol, al doet het nog zo zeer. Vooral het sociale mis ik erg.”

Donaties

Ook uw steentje bijdragen aan het open houden van, volgens de initiatiefnemers, één van de leukste café’s van Aalsmeer? Geef dan een donatie op de crowdfunding pagina of rechtstreeks op het rekeningnummer van penningmeester S. Nederveld: NL26RABO3034349513. Omschrijving: donatie café de Gouwetéén. Of zoek op de website van gofundme.com naar ‘Help de Gouwetéén door corona heen!’ De groep vaste bezoekers en eigenaar Remco Maarse hopen dat zoveel mogelijk mensen dit initiatief willen steunen!

Foto: Mandy van der Zwaard.

Remco Maarse, eigenaar van café de Gouwetéén.