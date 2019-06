Aanrijding op kruising Noorddammerweg

De Kwakel – Dinsdagavond omstreeks 23.00 uur is een persoon gewond geraakt bij een aanrijding op de Noorddammerweg in De Kwakel. Op de kruising met de busbaan kwam een personenauto in botsing met een auto van Connexxion. Volgens een omstander reed het voertuig van Connexxion over de busbaan.

Twee ambulances zijn ter plaatse gekomen. Een persoon is naar een ziekenhuis vervoerd. Twee anderen zijn ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto: VTF- Vivian Tusveld