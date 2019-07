Uithoorn – In de avond of nacht van zaterdag 29 op zondag 30 juni is een aanhanger gestolen vanaf de Johan Enschedeweg. De diefstal heeft tussen vijf uur ’s middags en de volgende ochtend half negen plaatsgevonden.

De aanhanger is van het merk Hapert, type K, het chassisnummer eindigt op 328 en het kenteken is WS-VF-55.

Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben. De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.