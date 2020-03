Aangepaste werkwijze huisartsen Uithoorn

Uithoorn – In verband met het coronavirus Covid-19 hanteren de Uithoornse huisartsen de komende periode, in elk geval t/m 6 april, een aangepaste werkwijze. Zij vragen u bij medische vragen eerst telefonisch contact op te nemen met uw huisarts en niet direct naar de praktijk te komen. Veel van uw vragen zullen zij telefonisch proberen af te handelen. Ook het inloopspreekuur van dokter Rutgers en dokter Kruse komt voorlopig te vervallen.

Heeft u geen klachten of wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op thuisarts.nl of de website van het RIVM.

In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid of hoesten of koorts thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten moet u telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand? Bel dan wel uw huisarts of de huisartsenpost als u koorts heeft en hoest of moeilijk ademt.

Blijf thuis en binnen tot u de huisarts gesproken heeft. Ga NIET naar de huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis toe. Uw huisarts geeft u dan een passend advies en bekijkt samen met de GGD of een test bij u nodig is.