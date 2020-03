Aangepaste markt in Mijdrecht

De donderdagmarkt in Mijdrecht is in aangepast vorm vandaag gewoon geopend. Ondanks het corona virus heeft het bestuur van de markt, in nauw overleg met gemeente en handhaving van de markt een foodmarkt gemaakt met gepaste afstand. Op de markt zijn alleen voedselproducten aanwezig

Er zijn keurig lijnen aangegeven waar je kan lopen, er staat handzeep om te ontsmetten. Op bijgaande foto handhaver Maarten en marktvoorzitter Peet: “ De markt is keurig en veilig ingericht. Als nu de bezoekers zich ook keurig aan de regels houden, kunnen we dit stukje Mijdrechtse gezelligheid door laten gaan”.