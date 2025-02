Aalsmeer verstevigt koppositie in Super Handball League

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 februari speelde Heren 1 van Handbalvereniging Aalsmeer een wedstrijd voor de Super Handball League tegen en in Houten. Aalsmeer startte voortvarend en kwam al snel op voorsprong. Houten wist in het begin van de wedstrijd aardig bij te blijven, maar toen Aalsmeer een tandje bijzette, moest al snel tegen een flinke achterstand aangekeken worden. De rust gingen de teams in met 12-27 voor Aalsmeer.

Ondanks de best riante voorsprong bleef Aalsmeer ook het tweede deel geconcentreerd spelen en wist, even belangrijk, de doelpunten-trein op gang te houden. Houten liet regelmatig van zich spreken, maar niet in verhouding met het tempo van de Aalsmeer Heren. Het team van coach Wai Wong pakte uiteindelijk een ruime zege van 28-44. Topscorer en waarschijnlijk nu recordhouder was Donny Vink, die liefst twintig treffers wist te maken. Met deze mooie zege heeft Aalsmeer haar koppositie in de Nederlands Belgische competitie weten te verstevigen en staat met 31 punten op de eerste plaats. Bocholt volgt met 28 punten en wordt op de hielen gezeten door Kras Volendam met 27 punten.

Aanstaande zaterdag 22 februari speelt Heren 1 thuis in sporthal De Bloemhof en tegenstander is de nummer negen in de Super Handball League: Hurry Up. De wedstrijd begint om 19.00 uur en uiteraard is publiek welkom om Aalsmeer aan te komen moedigen.

Foto: www.kicksfotos.nl (topscorer Donny Vink in actie).