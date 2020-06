Aalsmeer partner van regionaal werkcentrum

Aalsmeer – Het nieuwe Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam opent deze week zijn deuren. Dit werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het doel: de oplopende werkloosheid beperken door personeel van werk naar werk te begeleiden. Op Schiphol is een dependance van dit werkcentrum ingericht. De gemeente Aalsmeer is partner van het centrum.

Juiste match

Wethouder werk en inkomen Robert van Rijn: “Wij zien van dichtbij wat de corona maatregelen met de werkgelegenheid in de regio doet. De diensten van het regionaal werkcentrum Groot-Amsterdam zijn dan ook een waardevolle aanvulling op ons eigen Werkplein AA. Ons werkplein ondersteunt inwoners van Aalsmeer en Amstelveen op zoek naar werk en andersom werkgevers bij het vinden van geschikt personeel. Onze accountmanagers kunnen beiden ondersteunen bij het vinden van de juiste match. Het regionaal werkcentrum begeleidt specifiek van werk naar werk.”

Vraag en aanbod

Veel mensen en bedrijven kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde sectoren hebben weinig of geen werk waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd kunnen in andere sectoren, zoals onderwijs, zorg, IT en overheid, juist kansen op werk ontstaan.

Het regionaal werkcentrum brengt vraag en aanbod van werkgevers snel bij elkaar om personeel te matchen en zo werkloosheid te voorkomen. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het werkcentrum de vaardigheden van mensen centraal. En waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Netwerkorganisatie

Het werkcentrum is een groeiende netwerkorganisatie van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn, UWV, Luchtvaart Community Schiphol, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, VNO-NCW, FNV, Pantar, AM match, ABU, NBBU, MKB Amsterdam, Leerwerkloket, House of Skills en Sociaal Werkkoepel. Kijk voor meer informatie op: www.grootamsterdamwerktdoor.nl.