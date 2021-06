Aalsmeer ontdekken via ‘gele’ borden…

Aalsmeer – Met dit mooie weer is het heerlijk om er per fiets op uit te trekken. Sinds de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zijn er niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers al verschillende omleidingsroutes geweest. Met diverse borden worden fietsers (en voetgangers) de weg gewezen van en naar het Centrum van Aalsmeer en naar buurgemeenten Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer. Vanaf het dorp gaat de route (volgens de borden) over het Raadhuisplein en de brug bij het Stokkeland naar het Baanvak, over het fietspad en door de wijk naar het Spoorlijnpad. Bij deze afslag is de keuze of rechtdoor naar Amstelveen of rechtsaf richting de scholen, het industrieterrein en Uithoorn via de Zwarteweg.

Doodlopende straat

Uiteraard zijn er meer ‘wegen die naar Rome leiden’ en hier is op verschillende plaatsen in de gemeente (met borden) rekening mee gehouden. Wie bijvoorbeeld via de Ophelialaan, Cyclamenstraat en Hadleystraat naar het Centrum gaat, stuit in de Azaleastraat op een groot geel bord met hierop de tekst dat het rechterdeel van deze woonstraat doodlopend is. Scheelt toch weer meters en tijd… Niet voor voetgangers overigens, aan het einde is een doorgang naar de Ophelialaan voor wandelaars.

Andere route

Terug naar het Centrum via het Spoorlijnpad is ‘andere koek’, tenminste als je van het bordenpad afwijkt. Het Spoorlijnpad helemaal uitrijden is niet meer mogelijk, afgesloten, en dus weer via het Baanvak rijden. Vlak voor de bobbel van het viaduct loopt een paadje naar beneden. Het gele bord geeft als optie rechtdoor aan, maar ontdekken hoe deze route verder loopt lonkt. Zowaar staan ook hier diverse route-borden. De eerste wijst naar rechts, over het parkeerterrein van de nieuwe appartementen en weer naar rechts dwars door de (ook nieuwe) wijk met de moeilijke straatnamen (Salomon Dierkenslaan en Charles Gabrijweg) om vervolgens uit te komen op de Burgemeester Hoffscholteweg. Linksaf (rechts loopt nog dood) en het vertrouwde fietspad langs de Burgemeester Kasteleinweg komt in beeld. Bij de Stommeerkade wacht een verrassing. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een rotonde bij de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg en hiervoor is de kruising ook voor fietsers dicht. Het dorp vlakbij, maar qua bereik nog ver weg.

Omleidingsborden op de Oosteinderweg.

Kippenbruggetje

Volgens de borden rechtsaf de Stommeerkade op, bij het Kippenbruggetje staat het volgende route-bord (en een bord: fietsers afstappen) en zo wordt de Oosteinderweg bereikt. En weer is het dorp inzicht, maar niet bereikt. Hier een bord met tekst bij de omleidingspijl: Extra fietstijd, plus 1 minuut, 300 meter en 10 Kcal. Flink doortrappen om de 1 minuut te halen, want de (Verlengde) Lijnbaan is echt wel iets langer dan de aangegeven 300 meter. Niet erg, leuk om de nieuwe, kleurige huizen in Spinradhof, Hekelstraat en Meertrosstraat te bekijken.

Het einde is in zicht. Bij de Dorpsstraat kunnen fietsers dan ‘gewoon’ rechtsaf naar de Aalsmeerderbrug en Hoofddorp of rechtdoor naar het Centrum. Een ‘klopje op de schouder’ tot slot met, jawel, een bord: Bedankt voor het volgen van de omleiding! Een ontdekkingsreis in Aalsmeer was het zeker maar, mag ook wel gezegd, qua borden wel geheel kloppend!

‘Alsmaar rechtdoor’

Met een geheel doorlopend Spoorlijnpad zou de route minder ‘spannend’ zijn geweest, het opheffen hiervan blijft echter wel een gemis. Wie weet, er loopt een onderzoek naar een fietsbrug of ander soort verbinding ter vervanging en als straks het fietspad langs de Kasteleinweg geheel open is (het deel bij het viaduct is nog niet klaar vanwege het aanleggen van kabels en leidingen) is ‘alsmaar rechtdoor’ de enige aan te geven route voor richtingzoekers naar Uithoorn en Amstelveen, maar ook de andere kant op naar Aalsmeerderbrug en Hoofddorp. Saai…