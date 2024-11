Aad Rekelhof treedt toe tot Gemeenteraad voor Gemeentebelangen

Uithoorn – Met trots introduceert Gemeentebelangen Uithoorn – De Kwakel een nieuw raadslid: Aad Rekelhof stelt zich graag aan u voor: “Van jongs af aan heb ik me ingezet als vrijwilliger, eerst voor KDO en later voor Dorpshuis De Quakel. Deze ervaringen hebben mijn passie aangewakkerd om iets terug te doen voor onze gemeenschap en bij te dragen aan een betere leefomgeving. Toen ik in gesprek raakte met Gemeentebelangen over de mogelijkheid om toe te treden tot de Raad, voelde dat als een logische en interessante vervolgstap. Het sluit perfect aan bij mijn eerdere vrijwilligerswerk en de waarden van Gemeentebelangen sluiten aan met mijn eigen overtuigingen. Als raadslid streef ik ernaar om het wonen, leven en ontspannen in onze gemeente te verbeteren. Mijn ervaring in het ontwikkelen van mooie recreatieterreinen wil ik benutten om onze omgeving nog aantrekkelijker te maken. Met een breed netwerk in de gemeente ben ik in contact met diverse inwoners en ondernemers. Door goed te luisteren naar hun behoeften ben ik vastbesloten om hun wensen om te zetten in concrete acties voor bruisende en mooiere dorpen.”

Aantrekkelijker

Met Aad als nieuw raadslid ziet Gemeentebelangen uit naar een sterke en toekomstgerichte samenwerking om Uithoorn en De Kwakel nog levendiger en aantrekkelijker te maken voor al haar inwoners. In oktober had Gemeentebelangen afscheid genomen van Ted Verdegaal, een toegewijd raadslid die vanwege gezondheidsredenen en een verhuizing naar een andere gemeente zijn taken heeft neergelegd. Ted was een zeer gewaardeerde collega binnen Gemeentebelangen, bekend om zijn kritische en scherpe blik. Mede door zijn vrijwilligerswerk bij het Financieel café had Ted veel aandacht voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. Met zijn betrokkenheid bij het sociaal domein en zijn inzet voor goede regelingen voor minima, heeft Ted zich jarenlang op waardevolle wijze ingezet voor onze gemeenschap. Gemeentebelangen dankt hem hartelijk voor zijn jarenlange inzet en toewijding.

