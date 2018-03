‘Natuur’ thema van 83ste Boekenweek

Aalsmeer – Het thema van de 83ste Boekenweek is natuur. Griet Op de Beeck schreef het Boekenweekgeschenk ‘Gezien de feiten’ en Jan Terlouw brengt met zijn Boekenweekessay ‘Natuurlijk’ een ode aan de natuur. Rondom de Boekenweek is er altijd veel te beleven in boekwinkels, musea, theaters en natuurlijk bij de Bibliotheek Amstelland. Iedereen die van verhalen houdt is van 10 tot en met 18 maart van harte welkom om dit literaire hoogtepunt te vieren. Ook als je niet lid bent, hoewel de Boekenweek een mooie gelegenheid is om lid te worden. Je hebt al een abonnement voor minder dan 4 euro per maand.

Lezing Hans Dorrestijn



Vanaf zaterdag 10 maart ligt er voor de eerste bezoekers een prachtige literaire landkaart en een speciale linnen Boekenweek tas klaar. Maar dat niet alleen, de Boekenweek staat bol van de activiteiten, met als hoogtepunt in Aalsmeer de vogellezing van Hans Dorrestijn. Op maandagavond 12 maart geeft hij op uitnodiging van de bibliotheek, het Boekhuis en Kunst & Cultuur Aalsmeer een lezing in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente.

De vogellezing is van 20.15 tot 22.00 uur in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55. Bij de vogellezing put Hans Dorrestijn uit de verhalen die eerder zijn verschenen in boekvorm. Een literaire en humoristische lezing over zijn belevenissen in de natuur, vogels kijken en vogelaars. De lezing bijwonen kost 12,50 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden van de bibliotheek. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar in de bibliotheek, bij boekhandel Boekhuis en via de website www.debibliotheekamstelland.nl.

Amstelveen en Uithoorn

Ook in Amstelveen en Uithoorn zijn er activiteiten in de Boekenweek:

* Zaterdag 10 maart, 14.00-15.00 uur, Onthaasten met Nescio’s Natuurdagboek in de bieb op het Stadsplein Amstelveen, € 5 (leden) | €10 (niet-leden). Nescio, de schrijver van onder andere de titaantjes, hield van zijn stad Amsterdam, maar ook van de natuur. In zijn natuurdagboek beschreef hij op minutieuze wijze waarnemingen in de natuur rondom Amsterdam. Nescio kenner Lieneke Frerichs belicht dit haast mystieke werk, wat voor de moderne mens een inspiratie kan zijn om ook vaker stil te staan bij het weer, de seizoenswisselingen en de natuur in het algemeen.

* Schrijvers Live mey Alex Boogers en Laura van der Haar met een optreden van zangeres Lòrren op donderdag 15 maart, 19.30 – 22.30 uur, in de bibliotheek op het Stadsplein Amstelveen, €10 (leden) | € 12,50 (niet- leden). Een feestelijke avond rondom bestseller-auteur Alex Boogers (auteur van o.a. een hemel vol sproeten) en debutante Laura van der Haar (Het wolfgetal) muzikaal omlijst door een optreden van zangeres Lòrren.

* Heer Bommel en de natuur op zaterdag 17 maart, 16.00 – 17.00 uur, in Geniet aan de Amstel te Uithoorn, € 5 (leden) | €10 (niet-leden). Lezing met veel sfeervol beeldmateriaal door Toonderkenner Klaas Driebergen over de rol van het Ierse landschap in de verhalen van Marten Toonder.