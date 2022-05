Hectische middag aan de Hoofdweg

Mijdrecht – In de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen moest Argon een punt behalen om ook volgend seizoen weer in de eerste klasse te mogen acteren. Argon voldeed ruimschoots aan de opdracht en sloot deze wedstrijd tegen Die Haghe af met een verdiende 4-2 winst. Het ging niet allemaal eenvoudig deze middag. Wel kwam in de eerste minuut Argon al op voorsprong, een pass van Max Oliemans bereikte op links Sven Beek die hard uithaalde en de keeper van de Hagenaars kansloos liet, 1-0. Enkele minuten later slalomde Oliemans weer door de defensie van de bezoekers, verzuimde om zelf af te drukken en geeft vervolgens af op Younes Ouaali, maar het was iets te laat waardoor Younes niet meer tot een gericht schot kon komen. In minuut twintig arriveerde een diepe pass bij Mika Keizers die niet aarzelde en ook doeltreffend Argon op 2-0 zette. Argon leek op een overwinning af te stevenen, maar in minuut 24 en 25 stond de stand alweer gelijk, een voorzet van Chehoudi werd door Van der Starre van dichtbij ingeschoten, 2-1. Nauwelijks een minuut later kon Argon doelman Kris van Rijn weer vissen, opnieuw op aangeven van opnieuw Chehoudi mocht nu Jesse Bakker het met een tegendraadse kopbal afmaken, 2-2. Een tegenvaller voor de Argon aanhang, maar Argon bleef opnieuw naar mogelijkheden zoeken, een poging van Justin Schouten werd geblokt en ook zagen we twee acties van Younes Ouaali in één minuut, eerst was doelman Drost net iets eerder bij de bal, en een even later kon Drost de inzet tot hoekschop verwerken. Maar weer drie minuten later had Argon meer succes toen de bal Mika Keizers bereikte en hij voor de tweede maal het net liet liet bollen, 3-2. Voor rust zagen we nog twee pogingen van de bezoekers, een vrije trap werd door doelman Kris van Rijn onschadelijk gemaakt en een poging van Halsema scheerde over de dwarsligger.

Onderbreking

Vlak na het begin van het tweede gedeelte moest Bas Boelhouwer geblesseerd afhaken, Dylan bergkamp nam zijn plaats in en het was na een kwartier dat Younes Ouaali na een actie over links beheerst Argon op 4-2 zette. Maar volgens Die Haghe zou de bal daarvoor uit zijn geweest. Hevige protesten met verbaal en fysiek geweld waarbij de staf van Die Haghe zich bepaald niet onbetuigd liet en gedrag vertoonde dat op een voetbalveld niet thuis hoort, noopte scheidsrechter Thomas tot een afkoelingsperiode. Toen de rook was opgetrokken bleek het protest van de bezoekers succesvol te zijn geweest, de vier werd van het scorebord verwijderd en rode kaarten waren achterwege gebleven.

Inmiddels mocht doelpuntenmaker Mika Keizers zich gaan douchen, Giliano Eijken nam zijn plaats. Die Haghe deed wel pogingen om de score te veranderen maar ze produceerden louter afzwaaiers, De Jong en ook Halsema misten scherpte. Nadat Younes keeper Drost het weer lastig maakte, hij redde met de voet, en Dylan Bergkamp te hoog mikte was het Max Oliemans die Giliano Eijken bediende na een snelle uitval. De invaller omspeelde met een fraaie schijnbeweging de doelman zodat met nog zeven minuten te spelen alsnog de vier op het scorebord verscheen. Even daarvoor moest Abib na z’n tweede gele kaart van het veld en dat overkwam ook keeper Drost na een kamikazeactie op Max Oliemans. Siep Keulemans en Robin Voorend mochten de negentig minuten nog volmaken, de stand bleef onveranderd: 4-2.

Voor Argon resteert nog een uitwedstrijd bij Forum Sport waarbij een plek hoog in de middenmoot het hoogst haalbare doel zal zijn. (foto Hans van Gelderen)