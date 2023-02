75.000 euro voor warme kamers in Noord-Holland

Regio – De provincie Noord-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld om 100 warme kamers in Noord-Holland te ondersteunen. Het project ‘Warme Kamers’ is een initiatief van het Leger des Heils voor mensen die door de hoge gas- en energieprijzen thuis in de kou zitten.

Het Leger des Heils opende in Noord-Holland 17 buurthuiskamers, waarna nog eens 83 kamers werden geopend door andere organisaties als kerken en bibliotheken. Mede dankzij de steun van de provincie kunnen de kamers nu tot maart open blijven. Daarnaast worden er 2000 kledingbonnen uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. De bonnen kan men inruilen voor warme kleding in de tweedehands kledingwinkels van het Leger de Heils.

Gedeputeerde Rosan Kocken: “Het is verschrikkelijk dat er mensen zijn die hun verwarming uitzetten omdat ze het niet meer kunnen betalen. Dat het Leger des Heils samen met andere organisaties een plek biedt waar men warm een kop koffie kan drinken, een boek kan lezen, spelletjes kan spelen of studeren, is echt hartverwarmend.”

Op 19 december werd tijdens Provinciale Staten de motie – Ondersteuning ‘warme kamers’ in Noord-Holland – van CU, CDA, SP en NNH aangenomen. De motie riep Gedeputeerde Staten op met de initiatiefnemers van het project ‘Warme Kamers’ in gesprek te gaan om te zien of en hoe de provincie ondersteuning kon bieden aan het project.