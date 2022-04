7 Koninklijke onderscheidingen in Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn – Tijdens de traditionele lintjesregen op dinsdag 26 april zijn zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van Uithoorn/De Kwakel. Vijf inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Pieter Heiliegers speldde bij hen – onder toeziend oog van familie en vrienden – de bijbehorende versierselen op tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis.

Dik van der Plas (benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van der Plas kreeg een lintje vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij het toenmalige ‘Tunnelhoekje’, een ontmoetingsplaats voor ouderen. Als Nieuw Guinea-veteraan is de heer Van der Plas zeer begaan met allerlei veteranenactiviteiten, zoals kranslegger in het Broersepark in Amstelveen en op de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Hij is ondanks zijn hoge leeftijd een nog altijd actief en onvermoeibaar vrijwilliger: in 2019 heeft hij een nieuwe taak bij sportvereniging De Legmeervogels aangenomen waar hij de administratie verzorgt van de uitgifte van kleedkamersleutels voor gastspelers. De vrijwilligerscarrière van de heer Van der Plas omvat zeker 35 jaar en 5 organisaties. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ron Ferwerda

De heer Ferwerda is dinsdag koninklijk onderscheiden vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet bij de volleybaltak van KDO. Zijn passie uit zich als speler van de sport, in zijn vrijwilligerswerk, maar zeker ook als bestuurslid voor verschillende regionale verenigingen. Maar ook in zijn functie als nationaal scheidsrechter voor (1e divisie) wedstrijden. Al 54 jaar is de heer Ferwerda actief als scheidsrechter en hiervoor heeft hij als waardering voor jarenlange, belangeloze inzet voor de sport de Gouden Officialspeld van de Nederlandse Volleybalbond ontvangen. Hij is bij KDO één van de onmisbare aanjagers van de volleybal-afdeling. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard van Lent

De heer Van Lent is sinds 1997 verbonden aan de Uithoornse Toneelgroep Maskerade. Als het om techniek en decor gaat, is de heer Van Lent de steun en toeverlaat van de toneelgroep. Bovendien is hij onmisbaar tijdens repetities en uitvoeringen. En sinds een paar jaar draagt de heer Van Lent zijn kennis over aan de jongere garde van de toneelgroep. Zo rond zijn pensioen is hij ook voor andere organisaties een betrokken en actieve vrijwilliger geworden. Voor het Comité 4 mei is hij sinds 2016 een allround vrijwilliger die graag zijn steentje bijdraagt aan de 4 mei Herdenking. Voor organisatie Amstelland Senioren Computer Club is de heer Van Lent sinds 2018 penningmeester en verzorgt hij de ledenadministratie. Ook hier is hij een graag geziene vrijwilliger die niet alleen meedenkt, maar ook het drukwerk voor de club regelt, hand-en-spandiensten verricht en initiatieven ontplooit. In september 2020 is de heer Van Lent gestart als penningmeester van Buurtbeheer De Legmeer, een belangenbehartigingsorganisatie voor bewoners van de buurt De Legmeer. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk van Rekum

De heer Van Rekum is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet bij Boule Union Thamen. Hij is oprichter en bestuurslid van de jeu de boules vereniging. Vanaf 2009 heeft hij jarenlang zitting gehad in het bestuur van de Nationale Bond Jeu de Boules, de landelijke petanque-organisatie. Al 35 jaar is de heer Van Rekum één van de drijvende krachten achter de nationale sport jeu de boules. Van 2009-2018 is de heer Van Rekum toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. In die rol heeft hij bijgedragen aan de basis van de nieuwe koers die de bond is gaan varen om de sport naar een hoger niveau te tillen. Zijn bijdrage voor de sport wordt regionaal en landelijk enorm gewaardeerd. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan SpringintVeld

De heer Springintveld is sinds juli 1991 betrokken bij Stichting CRASH Research in Avation Society Holland. De stichting heeft een museum in Aalsmeerderbrug in het Fort bij Aalsmeer -CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 waar bezoekers kunnen kijken en luisteren naar verhalen over vliegtuigwrakken en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De heer Springintveld heeft recent een actieve rol gespeeld bij het behoud van de locatie van het museum in het Fort bij Aalsmeer.

Hij geeft al jarenlang leiding aan het historisch onderzoeksteam en heeft daarbij contacten met veteraren en nabestaanden in zowel binnen-als buitenland. Daarnaast is de heer Springintveld medeorganisator van de jaarlijkse regionale toertocht van Tweede Wereldoorlog en voertuigen, de zogenoemde Red Ball Express waarmee men de soldaten herdenkt die tijdens de Tweede Wereldoorlog materialen en voorraden vanaf het Franse Arromanches naar het front brachten. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Wijfje

De heer Wijfje is tijdens de Lintjesregen koninklijk onderscheiden vanwege zijn verbondenheid aan sportvereniging KDO in De Kwakel. Hij fluit als scheidsrechter ieder weekend een voetbalwedstrijd en doet dit dus al onvermoeibaar 51 jaar lang.

In 1973 is meneer Wijfje lid geworden van de plaatselijke postduivenvereniging, de Postduivenvereniging De Telegraaf. Momenteel is hij secretaris van de vereniging. Hij zorgt ervoor dat de vergaderingen goed voorbereid en afgehandeld worden. Verder stelt hij wekelijks de roosters op voor het voeren van de postduiven en heeft menig postduif medisch verzorgd. Meneer Wijfje vervult al jaren diverse bestuursfuncties binnen de regionale afdeling 6 Noord-Holland, dat onderdeel is van de nationale Duivensportbond. Zo kan hij ook op regionaal niveau de belangen behartigen van de vereniging.

Ook zet hij zich in voor stichting Ons Tweede Thuis. Hij brengt bewoners naar afspraken en regelt zaken voor hen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kees Verkerk (

De vrijwilligersgeschiedenis van de heer Verkerk startte ruim 23 jaar geleden. In 1982 is hij begonnen bij de Alarmcentrale Brandweer in Amstelveen. Hij was verantwoordelijk dat er op alle inkomende meldingen van brand adequaat werd gereageerd. Vanaf 1972 tot 1995 was Kees Verkerk aangesloten bij de vrijwillige brandweer in Uithoorn en omgeving. In de loop der jaren is hij van brandweerman opgeklommen van de 2e klas naar de 1e klas als bevelvoerder.

Hij heeft moeilijk en gevaarlijk werk met volle inzet gedaan. Hij was altijd direct inzetbaar bij een brandoproep en heeft bij het blussen van veel branden een actieve rol gespeeld.

Vanaf 2006 tot 2021 heeft meneer Verkerk zich ingezet als vrijwilliger bij de Atletiekvereniging AKU. Hij was gediplomeerd trainer van pupillen en junioren van de atletiekvereniging en later trainer van de midden-en lange afstandsatleten. En daarnaast verzorgde hij regelmatig atletiekclinics op scholen en kennismakingsclinics met betrekking tot de atletieksport voor de jeugd. Ook hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau