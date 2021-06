60 jaar getrouwd: burgemeester bezoekt ‘volbloed Spaans’ paar

Uithoorn – Corona heeft veel glans weggenomen van feesten, groot en klein, in de gemeente Uithoorn. Gelukkig kan burgemeester Heiliegers sinds enige tijd weer persoonlijk langsgaan bij inwoners die een jubileum vieren. Zoals het echtpaar Aparicio, dat 60 jaar getrouwd is. Maandag ging hij langs met een bloemetje en hartelijke felicitaties aan dit ‘volbloed Spaanse’ echtpaar. Ze zijn aangenaam verrast als dochter Amparo de deur voor de burgemeester opendoet.

Joaquin (83 jaar) en zijn twee jaar jongere vrouw Josefa kwamen direct na hun trouwen in 1961 vanuit Valencia naar Nederland. Een van hun eerste indrukken van Nederland was Koninginnedag: Juliana met haar moeder Wilhelmina en de prinsessen, waaronder Beatrix, de latere koningin. Mevrouw Aparicio: “Ik begreep geen woord van wat er werd gezegd, maar ik vond de beelden prachtig!”

Amsterdam

Van hun eerste onderkomen aan de Amsterdamse Marnixstraat verhuisde het paar naar De Rijp, om uiteindelijk in Uithoorn neer te strijken. Uiteindelijk verhuisden ze nog vier keer binnen Uithoorn. Dochter Amparo: “Moeder is nu eenmaal dol op huizen inrichten.”

Vader Aparicio begon bij de Ford-fabriek in Amsterdam. Daarna is hij 25 jaar in dienst geweest bij KLM, waar hij het tot afdelingshoofd schopte. Ze hebben altijd hard gewerkt, vertelt zijn vrouw. Jaren stonden ze in het Spaans Centrum in de Schoolstraat; hij achter de tap en zij in de keuken. Ze roept trots: “Mijn broodjes warm vlees en mijn paella waren beroemd!“ Ook is zij jarenlang actief bij het Vrouwentrefcentrum. “Ik heb er heel veel gedanst.”

Kinderen

Het echtpaar Aparicio kreeg 2 kinderen. Eind jaren 70 lieten zij zich tot Nederlander naturaliseren. “We kozen dit land voor onze kinderen, dus vanaf dat moment was het ook ons land!” Toch zijn ze in hun hart altijd Spaans gebleven. Burgemeester Heiliegers herkent dat aan het goed verzorgde uiterlijk van de twee, en de prachtige inrichting van hun huis. “Hollanders maken zich daar wel eens gemakkelijker vanaf,” lacht hij.

Het echtpaar Aparicio heeft veel meegemaakt in de 60 jaar dat ze getrouwd zijn. Josefa: “Je komt alleen zover als je kunt geven en nemen.” “En,” bekent Joaquin, “een man heeft een sterke vrouw nodig!” Daarmee is het moment aangebroken dat burgemeester Heiliegers weer naar het gemeentehuis terug moet. Hij heeft genoten van de koffie met taart, en van de verhalen van vader, moeder en dochter Aparicio. Het echtpaar heeft het ook erg gewaardeerd dat de burgemeester langskwam. Als hij in de volle zon weer op zijn fiets stapt, klinkt een hartelijk “Adios!” door de straat. Een stukje Spanje in Uithoorn…