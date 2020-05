Voorkom schulden en trek tijdig aan de bel

Uithoorn – Sommige mensen verstoppen hun spaargeld in een oude sok. Helaas zijn er meer mensen die hun onbetaalde rekeningen verstoppen. De coronacrisis maakt het niet gemakkelijker. Betalingsachterstanden lopen op. Na aanmaningen en boetes volgen deurwaarders, afsluiting, of zelfs huisuitzetting. “Veel ellende is te voorkomen, aldus wethouder Ria Zijlstra (Sociale Zaken). “Er zijn verschillende mogelijkheden, én er staan mensen klaar om te helpen. Als de inwoner maar tijdig aan de bel trekt.”

Welke mogelijkheden hebben inwoners om zelf weer grip te krijgen op hun financiën? Wethouder Zijlstra legt uit: “De gemeente biedt verschillende oplossingen. Van tips en ondersteuning voor inwoners die zelf weer grip willen krijgen op hun uitgaven, tot volledige hulpverleningstrajecten als inwoners niet zelfstandig uit de schulden weten te komen.”

‘Financiële ondersteuning’

Zij vervolgt: “Als je op uithoorn.nl ‘financiële ondersteuning’ intypt, vind je een handig overzicht van die oplossingen. Bijvoorbeeld het Startpunt Geldzaken: daar kun je geldplannen invullen voor allerlei uitgaven, voor jezelf of voor het gezin. De geldplannen geven een beter overzicht van die uitgaven. Dan kun je ze beter afstemmen op het geld dat binnenkomt. Wat je invult, is trouwens alleen zichtbaar voor jou. De plannen zijn alleen bedoeld als digitaal huishoudboekje.”

Uithoorn voor Elkaar

Lukt dat niet zelf? In het overzicht staan ook de adressen en telefoonnummers van organisaties die kunnen helpen.

Wethouder Zijlstra: “Ik noem in ieder geval het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Zij geven advies over hoe je je financiële administratie het best kunt aanpakken. Maar ze helpen ook met brieven lezen en formulieren invullen, bijvoorbeeld om financiële steun aan te vragen.”

“En uit het overzicht noem ik nog ‘schuldhulpverlening’: professionals die kunnen helpen bij schulden, bijvoorbeeld door mee te werken aan betalingsregelingen. Maar zij kunnen ook eerder bijspringen, om schulden te voorkomen.”

Trek tijdig aan de bel

De belangrijkste boodschap is volgens de wethouder: “Moeite met uw rekeningen? U staat er niet alleen voor! Er zijn verschillende mogelijkheden om schulden weg te werken of te voorkomen, als u maar tijdig aan de bel trekt. Bel het Sociaal Loket: 0297 – 513 111. Of het Infopunt Uithoorn voor Elkaar: 0297 – 303 044.”