40ste Turftrappers-toernooi bij Hertha

Vinkeveen – Geheel in lijn met de traditie zal ook dit jaar weer met Hemelvaart op donderdag 25 mei het bekende Turftrapperstoernooi plaatsvinden op het terrein van SV Hertha. Sterker nog: het is maar liefst de 40ste editie van dit succesvolle evenement!

Het belooft weer een heel leuke dag te worden in Vinkeveen. Zo’n 20 teams gaan vanaf 08.30 uur in alle vroegte strijden om de felbegeerde winst van het Turftrapperstoernooi. De organisatir verwacht weer heel veel bekende spelers uit de Ronde Venen in de verschillende bedrijventeams terug te zien. Na de poule-fase strijden de teams verder in een winnaars- en een verliezerspool. De finale zal gespeeld worden om 14.45 uur.

Zoals altijd gelden er een paar speciale spelregels in de ‘losers poule’: een team dat tenminste 1 vrouwelijke speler opstelt, begint die wedstrijd met een 1-0 voorsprong. En de dames mogen bovendien buitenspel staan. Ook is de regel van toepassing dat degene die scoort het veld verlaat en niet wordt vervangen.

Na afloop zal een spetterend feest plaatsvinden waar waarschijnlijk weer heel Vinkeveen en omstreken op afkomt, met DJ de Jas en natuurlijk de nodige live-muziek.

SV Hertha hoopt veel bezoekers op Hemelvaartsdag 25 mei te mogen verwelkomen.