4 mei Herdenking: Vrijheid in verbondenheid

Aalsmeer – In het Raadhuis, bij De Propeller in Kudelstaart en bij de Hell’s Fury in Oosteinde zijn afgelopen woensdag 4 mei herdenkingen gehouden voor alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In het Raadhuis was er tevens veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne. In Aalsmeer worden zo’n 140 Oekraïeners opgevangen die zijn gevlucht uit hun land. Enkelen van hen woonden de herdenking bij. Ze waren trots bij het horen van het volkslied van Oekraïne dat Aalsmeers Harmonie speciaal voor hen ten gehore gebracht, maar er werd ook een traantje weggepinkt. Hun aanwezigheid en die van vele inwoners weerspiegelden het thema van dit jaar: Vrijheid in verbondenheid.

“Nooit meer oorlog! Het klinkt voor mij zo ongelofelijk vanzelfsprekend”, begon burgemeester Gido Oude Kotte zijn toespraak. “In Nederland leven we inmiddels 77 jaar in vrede. Het voelt als gegarandeerd. Maar helaas is de werkelijkheid toch anders. Vandaag de dag zwerven vele vluchtelingen door Europa, die dagelijks geliefden verliezen aan een vernietigende oorlog in hun geboorteland. Voor hen klinkt ‘nooit meer oorlog’ als een droom, als een vurige wens, een diep verlangen. Het klinkt als een ongrijpbare toekomst.

Gezamenlijk herdenken

Het is fijn dat u met zovelen bent gekomen om samen in verbondenheid te herdenken. Juist nu hetgeen te herdenken waarvan wij vurig hopen dit nooit te hoeven meemaken. Herdenken, in dit jaar waarin duidelijk wordt dat ‘nooit meer oorlog’ alles, maar dan ook alles behalve vanzelfsprekend. Vandaag nemen wij in Aalsmeer verantwoordelijkheid door niet weg te kijken. Vandaag kiezen wij ervoor om gezamenlijk te herdenken. Gezamenlijk met hen die naar ons zijn gevlucht. Vandaag herdenken we samen. Wij moedigen aan te blijven vechten voor vrijheid, voor democratie. Voor onze dierbaren, voor onze geliefden, voor vrijheid in verbondenheid.”

Happy Stones

De burgemeester vroeg tot slot alle aanwezigen om bij het verlaten van het Raadhuis een ‘Happy Stone’ mee te nemen. “Een treffend symbool van ‘Vrijheid in verbondenheid.” De 888 gekleurde stenen zijn door De Kunstploeg samengebracht ter ere van het 888-jarig bestaan van Aalsmeer en zijn gemaakt met als doel ze weer te laten zwerven, zodat iemand anders ze vindt en hem of haar wat geluk bezorgt. Door de Happy Stones te verspreiden staan zij symbool voor de vrijheid. U/jij geeft ze namelijk hun vrijheid terug door ze binnen Aalsmeer te laten zwerven.

In tegenstelling tot ander jaren is de 4 mei herdenking geheel binnen in het Raadhuis gehouden. Naast de toespraken van burgemeester Oude Kotte en kinderburgemeester Anne van Duijn, lazen kinderen van de Oosteinderschool gedichten voor en vertelde Marianne Knecht over haar Oekraïense moeder en Aalsmeerse vader.

Wilhelmus en Oekraïens volkslied

Het taptoe signaal voor de algemene stilte werd verzorgd door Marcel Spaargaren, de muzikale omlijsting tijdens de herdenking door Aalsmeers Harmonie en voor de begeleiding van de ceremonie voor de kranslegging droegen de scouts van Wiol & Willem Barendsz zorg. Na de twee minuten herdenking in stilte werd het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen en gespeeld, gevolgd door het Oekraïens volkslied. De herdenking werd besloten met het leggen van kransen, waarvan een gemaakt van zonnebloemen, het symbool voor Oekraïne, bij het monument met de namen van inwoners die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog. Er werd hier opnieuw stil gestaan bij hen die hun leven hebben gegeven om voor ons vrijheid mogelijk te maken.