3.200 nieuwe woningen

De Ronde Venen – Hoe staat de woningbouw in De Ronde Venen ervoor? Wie kent niet een jongere die geen betaalbare eigen woning kan vinden of een senior die er niet in slaagt om zijn eengezinswoning te verruilen voor een geschikte, kleinere woning? Op uitnodiging van Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude gaf wethouder Huib Zevenhuizen tijdens een drukbezochte lezing een inkijkje in de actuele woningbouwprojecten in de gemeente. De opdracht aan college en ambtenaren was: realiseer 4.800 nieuwe woningen in De Ronde Venen in 2025. Met enige trots kon de wethouder laten zien dat er daarvan nu 3.200 gebouwd gaan worden. “Met enige trots”, aldus de wethouder, omdat het aanwijzen van locaties en het ontwikkelen van bouwplannen een complexe opgave is. Belangrijke en soms kritische partners zijn de provincie, projectontwikkelaars, CAZAS Wonen en de omwonenden van potentiële locaties. Elk van deze partners hebben wensen en stellen hun eisen en voorwaarden.

Draagkracht

Ook moet rekening worden gehouden met de actuele vraag op de woningmarkt: de focus is gericht op starters en senioren. Rekening houdend met de draagkracht van woningzoekenden is het uitgangspunt bij de bouwprojecten een aanbod van minimaal 30% sociale huurwoningen en 36% middeldure huur of betaalbare koopwoningen (momenteel 390.000 euro) (waaronder appartementen). Dat lukt in de meeste projecten. Er líjkt ruimschoots voldoende bouwgrond te zijn in het weidse groen rond onze dorpen en kernen. Maar, bij de ontwikkeling van bouwlocaties moet wel rekening worden gehouden met behoud van het open landschap en van historische monumenten zoals de forten en Het Gein. Daarom, aldus de wethouder n.a.v. een vraag, is het lastig om in Baambrugge meer woningen te bouwen. Niettemin onderzoekt de gemeente of er in de toekomst toch mogelijkheden zijn. Tot de complexe opgave van bouwplannen behoort ook het aanpassen van het wegennet: de verkeers- en parkeerdruk neemt toe, wat gevolgen heeft voor bestaande straten en (toegangs-)wegen.

Wil je meer weten over de Rotarvclub Vinkeveen-Abcoude of over toekomstige openbare lezingen? Kijk op de website www.rotary.nl/vinkeveenabcoude of stuur een mailtje naar het secretariaat Sary Witteveen: scwitteveen@planet.nl.